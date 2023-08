Nadia is zeventig geworden, opmerkelijk voor iemand met het syndroom van Down. — © Kris Van Exel

De gemiddelde leeftijdsverwachting van mensen met het syndroom van Down is de jongste jaren spectaculair gestegen. Nadia vierde deze week zelfs haar zeventigste verjaardag. ‘Honderd jaar geleden was de gemiddelde levensverwachting amper negen jaar.’