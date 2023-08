Verkwikkende watermeloen-bessensalade met feta

Watermeloen met feta, als tiener vond ik dat een hoogst avontuurlijke combinatie. Ik voelde me er wereldwijs door, ook al kwam het recept gewoon uit een kookboek van Jamie Oliver. Ondertussen zijn we vele zomers verder en blijven ijskoude parten watermeloen met daarop een plakje feta mijn favoriete warmweersnack. Omdat dit amper een recept te noemen is, bouwde ik dit hapje uit tot een salade door er tomaten, nog meer zomerfruit en een frisse limoenvinaigrette aan toe te voegen.

Voor 2 personen of

4 als bijgerecht

● 300 g zomerfruit, zoals: kersen, aalbessen, aardbeien, kruisbessen, blauwe bessen …

● 300 g watermeloen

● 250 g (kers)tomaten

● 150 g feta

● Enkele takjes basilicum

Voor de limoenvinaigrette:

● 2 sjalotten, in fijne halve ringen

● 6 el olijfolie

● 1,5 limoen, sap + geraspte schil

● 1 el vloeibare honing

● Zwarte peper en zout

Bereiding

1. Begin met de limoenvinaigrette. Snijd de sjalotten in fijne halve ringen en doe die samen met de rest van de ingrediënten en een snuf peper en zout in een bokaaltje waarop een deksel past. Schud krachtig, zodat de honing oplost.

2. Snijd de watermeloen in blokjes en de tomaten in stukjes. Meng in een schaal of kom met het fruit, de vinaigrette en 3/4 van de basilicum. Verkruimel er de feta over. Werk af met de rest van de basilicum, eventueel een snuf grof zout en een extra draai van de pepermolen.

TIP

Ook lekker met komkommer in plaats van tomaten.