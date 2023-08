Oud-topambtenaren Kamer moeten pensioenextra’s voorlopig niet terugbetalen

Twee voormalige ambtenaren van de Kamer krijgen in kort geding gelijk: de pensioendienst mag hun zeer hoge pensioen niet terugschroeven tot het wettelijke maximum. De pensioendienst gaat in beroep. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de uitspraak heeft voor de ex-Kamervoorzitters die hun pensioenextra’s nog niet terugbetaalden.

Sarah Scaillet, administrateur-generaal van de federale pensioendienst, legt zich niet neer bij de uitspraak van een Brusselse kortgedingrechter, die twee oud-ambtenaren voorlopig gelijk geeft in een geschil over hun pensioenextra’s. ‘Het gaat hier om een beslissing in kort geding en niet ten gronde. De pensioendienst zal alle rechtsmiddelen uitputten.’

Afgelopen voorjaar raakte bekend dat vijf voormalige Kamervoorzitters en acht oud-topambtenaren in de Kamer een extra kregen bovenop hun al royale pensioen. Daardoor steeg hun uitkering boven het wettelijke maximum van 7.813 euro per maand, het zogenaamde plafond-Wijninckx. Heel wat parlementsleden bleken van dezelfde regeling te genieten. Ook zij konden 20 procent meer pensioen krijgen dan het wettelijke maximum.

De Kamer maakte snel een eind aan dat systeem: de uitkeringen van de Kamervoorzitters werden teruggeschroefd, de betrokkenen kregen het verzoek om het pensioen dat ze te veel hadden gekregen, terug te storten. De Federale Pensioendienst deed hetzelfde bij de voormalige topambtenaren in de Kamer.

Kort geding

Maar twee ambtenaren verzetten zich daartegen en trokken naar de rechter. In kort geding hebben ze nu een eerste overwinning geboekt, schrijft Het Laatste Nieuws. Dat is aan onze redactie bevestigd: de rechter besliste hun belangen te beschermen in afwachting van een uitspraak ten gronde. De pensioendienst mag hun uitkering daardoor voorlopig niet verlagen.

De pensioendienst heeft al aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak in kort geding. De rechtszaak ten gronde loopt intussen, waarbij de pensioendienst van het standpunt uitgaat dat er hier sprake is van fraude. Daardoor is de dienst zelfs verplicht om de uitkeringen in te houden. Administrateur-generaal Scaillet bevestigt dat de pensioendienst er alles aan zal doen om zijn rechten te laten gelden.

Het blijft onzeker of het mogelijk is om de pensioenbedragen boven het plafond-Wijninckx met terugwerkende kracht terug te vorderen. De adviezen van advocaten die de Kamer daarover heeft gevraagd, zijn verdeeld.

Het schandaal over de pensioenextra’s eindigt zo voorspelbaar voor de rechtbank, en dat op verschillende manieren. Volgende maand behandelt de rechtbank van eerste aanleg in Brussel zo ook de klacht van voormalig PS-Kamerlid Maurice Lafosse. Die vindt dan weer dat hij gediscrimineerd is omdat hij het surplus op zijn pensioen maar vanaf 2014 heeft gekregen, terwijl die in andere parlementen al gold vanaf 2004.

Alles schrappen

Het is de vraag wat de uitspraken betekenen voor de oud-Kamervoorzitters Raymond Langendries (Les Engagés) en Siegfried Bracke (N-VA). Die hebben net als Herman De Croo (Open VLD) een pensioenextra gekregen, maar anders dan De Croo hebben zij die nog niet terugbetaald.

In de Kamer blijft de PVDA druk zetten om alle te veel betaalde pensioenen met terugwerkende kracht terug te eisen. N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt diende dan weer een wetsvoorstel in om alle uitzonderingen op het plafond-Wijninckx te schrappen.