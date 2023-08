Sommige verpleegkundigen mogen vanaf 2026 geen bloed meer afnemen, Rode Kruis vreest tekorten

Een nieuw besluit van de regering zou volgens het Rode Kruis een einde maken aan het afnemen van bloed, plasma en bloedplaatjes door verpleegkundigen van het niveau HBO5, die een driejarige graduaatsopleiding volgden. De handelingen worden vanaf 2026 voorbehouden voor HBO6-verpleegkundigen uit de vierjarige professionele bacheloropleiding.

Volgens Peter Catry, HR-directeur bij Rode Kruis Vlaanderen, bestaat 40 procent van de huidige bloedprikkers bij Rode Kruis Vlaanderen uit HBO5-verpleegkundigen. ‘We zien geen reden om de handelingen voor te behouden aan een groep die langer gestudeerd heeft. We zijn erg tevreden over onze HBO5-verpleegkundigen. Ook de overheid, die ons regelmatig controleert, heeft nooit aan de technische kunde van de HBO5-verpleegkundigen getwijfeld. Het is dan ook een kaakslag voor de betrokken verpleegkundigen.’

Voor alle duidelijkheid: alleen HBO5-verpleegkundigen die vanaf 2026 afstuderen zullen getroffen worden door de nieuwe regelgeving. Een HBO5-student die in 2025 zijn of haar diploma haalt, mag nog altijd bloed prikken. ‘We hebben dan ook het gevoel dat dit onvoldoende gestaafd is. Zo worden we gedwongen om oudere HBO5-verpleegkundigen aan te werven.’

Catry vreest een personeelstekort. ‘Verpleegkundigen zijn nog altijd moeilijk te vinden. Dat belooft nog moeilijker te worden als we uit een kleinere vijver zullen moeten vissen. Bovendien zwaaien we ook heel wat verpleegkundigen uit door pensioneringen.’ Rode Kruis Vlaanderen vreest ook met hogere personeelskosten te kampen. ‘We moeten namelijk de barema’s volgen. HBO6-verpleegkundigen zijn duurder.’

Het Rode Kruis Vlaanderen vreest op termijn ook tekorten aan bloed, bloedplaatjes en plasma. ‘Maar op deze manier hebben we dat zelf gecreëerd. Ditmaal zal de schaarste niet te wijten zijn een donortekort, maar aan een tekort aan personeel. Hopelijk zal dat geen levens kosten.’