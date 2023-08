Tien dingen om anders te doen op vakantie

De vakantie is voor veel mensen een welgekomen rustpunt na een jaar hard werken. ‘De riem eraf’ is dan ook het motto voor heel wat mensen tijdens de vakantie. En dat uit zich op verschillende manieren.

1. Anders slapen

Het aantal dagen vakantie van de meeste mensen zijn geteld. Probeer zoveel mogelijk tot rust te komen en gun ook je wekker vakantie. De vakantie is niet het moment om dat ding om 7 uur in actie te laten schieten. Bestaat er iets heerlijker dan lekker lang uit te slapen na een zwoele zomeravond?

2. Anders scheren

Regering of niet, op vakantie mag je ongestoord je baard laten staan. De scheermachine past wellicht toch niet in het stopcontact en scheermesjes zijn slecht voor het milieu. Voor alle duidelijkheid: de vrouwelijke lezers maken ook op vakantie best komaf met eventuele gezichtsbegroeiing.

3. Anders eten

Laat je op vakantie meedrijven op het ritme van de stad. In het zuiden betekent dat vroeg en lang aperitieven (met de plaatselijke specialiteit uiteraard), pas diep in de middag lunchen en een diner ten vroegste vanaf 20 uur. Neem ook de tijd om uitgebreid en laat te ontbijten.

4. Anders reizen

Als je de eerste keer een stad of regio bezoekt, kan je haast niet anders dan de belangrijkste bezienswaardigheden een bezoekje te brengen. Hoera voor de kuddegeest: geniet ten volle van het aanschuiven met een horde medetoeristen. Spelletjes spelen kan de wachttijd fel verzachten: traceer de niet te harden zweetgeur, raad waarom dat ene koppel ruzie lijkt te hebben, probeer oogcontact te maken met die blonde stoot vijf rijen achter je.

Probeer je echter niet te beperken tot de highlights, maar ga vooraf ook op zoek naar wat minder evidente zaken. Vraag eventueel tips aan locals die je ter plaatse leert kennen.

5. Anders kleden

Zeker voor wie er in het dagelijkse beroepsleven piekfijn moet bijlopen, is een vakantie het moment bij uitstek om eens ‘minder gekleed’ voor de dag te komen. Zelfs in korte broek en op teenslippers kan je er goed uitzien. Rondlopen in short, zonder sokken, teenslippers,....

6. Anders sporten

‘Geen tijd’. Voor veel mensen is dat het excuus bij uitstek om niet te sporten. Op vakantie valt dat natuurlijk weg. Aan sportmogelijkheden is overigens meestal geen gebrek: zwemmen en lopen zijn de klassiekers, maar zowat elk vakantieoord heeft ook wel tennisvelden of een fietsverhuurdienst. En wat gedacht van een potje beachvolley met een stel vrienden en vriendinnen?

7. Anders lezen

En ja hoor, nu we het toch over tijdgebrek hebben. De vakantie is het moment om wat leesachterstand in te halen. Vraag vooraf wat tips aan vrienden, of kijk een keertje in de bestsellerslijsten van de boekhandels. Wie zijn boeken ontleent in de boek, onthoudt ook best dat in nogal wat steden de leentermijn in de vakantie langer is dan in de rest van het jaar.

Wie geen boeken leest, vindt vast een alternatief in de krant. Profiteer van de gelegenheid om ook een keer andere kranten te lezen

8. Anders shoppen

‘Mensen die geen tijd hebben om te shoppen?’ Ze bestaan wel degelijk: mensen die op vakantie gaan om zich een nieuwe kleerkast aan te schaffen. Het is het type mensen dat enkele weken later op café zit te pochen met hun kleedje uit New York of hun schoenen uit Parijs. Anderzijds zijn kleren vaak ook leuke vakantieherinneringen. Telkens je dat T-shirt uit Casablanca draagt, zal je ook meteen terugdenken aan de tijd die je daar had.

9. Anders doen

‘Gek zijn is gezond’. Uiteraard. Maar niet iedereen kan het zich permitteren om eens ongezien gek te doen. Op vakantie is het risico klein dat je klanten, zakenpartners of leerlingen tegenkomt, die je betrappen terwijl je op een of andere straathoek met je lief staat te tongzoenen.

Het moment dus om die gekke zonnebril of dat gekke hoedje uit te proberen. Het moment bij uitstek om een keer compleet uit de bol te gaan op straat of in de discotheek. Of om bij wijze van verrassing voor je lief dat extreem gewaagde kleedje aan te doen, dat je in eigen land niet durfde te dragen.

10. Anders douchen

Misschien niet zo milieubewust, maar op vakantie is er vaak de tijd (en de noodzaak) om twee keer te douchen. ‘s Ochtends het verplichte nummertje na een nachtje tussen de hotellakens of in de slaapzak, ‘s avonds een opfrisbeurt vooral je opnieuw de stad ingaat om een hapje te eten of een stapje in het uitgaansleven te zetten.

Dit artikel verscheen op 26 juli 2011.