Juli was een topmaand voor windenergie

Juli was een topmaand voor de productie van windenergie: er werd 40 procent meer windenergie opgewekt ten opzichte van juli vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van stroomnetbeheerder Elia. Ook opvallend: ondanks het kwakkelweer was juli ook een relatief goede maand voor zonne-energie.

Af en toe kwam de zon eens tevoorschijn, maar de voorbije weken zagen we vooral grauwe lucht, met af en toe regen en wind. Die wind is niet slecht. Dat blijkt uit de cijfers van netbeheerder Elia. Juli bleek een topmaand voor de productie van windenergie. De cijfers van de windenergie liggen in het voor- en najaar uiteraard nog beter, maar voor de zomermaanden kan er van een record gesproken worden.

De offshore cijfers - de windenergie die wordt opgewekt via windparken aan zee - liegen er niet om. De afgelopen jaren ging het in juli om zo’n 286 Gigawattuur, dit jaar werd er 692 Gigawattuur opgewekt, ongeveer 60 procent meer.

‘De afgelopen twee jaar zijn er geen windparken bijgekomen aan zee. De stijging is dus volledig te wijten aan het weer, wat afgelopen juli extra speciaal maakt’, zegt Marie-Laure Vanwanseele van Elia.

Ook onshore - de windenergie die wordt opgewekt via windparken in het binnenland - is er in juli een stijging van bijna 60 procent (464 GWh) in vergelijking met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (191 GWh) en de cijfers van afgelopen jaar (192 GWh).

In totaal werd er afgelopen maand bijna 1.200 Gigawattuur aan windenergie opgewekt. ‘We moeten teruggaan naar augustus 2021 voor het vorige record (252 GWh) in de zomermaanden . Zelfs daar gaat het om iets meer dan de helft van het aantal Gigawattuur van juli 2023’, legt Vanwanseele uit.

Zonne-energie piekt in juni

Ook wat betreft zonne-energie is juli geen slechte maand geweest. Er werd zo’n 905 Gigawattuur opgewekt, wat net iets lager ligt dan vorig jaar (936 GWh), maar wel duidelijk hoger is dan het gemiddelde van de laatste vijf jaar (623 GWh).

Opvallend ook is de piek afgelopen mei en juni. In juni werd er 25 procent meer zonne-energie opgewekt dan in dezelfde maand vorig jaar. Ook voor de maand mei had Elia nog nooit zulke hoge cijfers genoteerd.

‘Er zijn steeds meer zonnepanelen geïnstalleerd de afgelopen jaren, dus dat is ook een verklaring voor de stijgende cijfers’, zegt Vanwanseele. ‘Zo hebben we minder uren zon nodig om aan die cijfers te komen.’

Effect op energieprijzen?

De grote hoeveelheid wind en zon heeft ook een deel van de vraag naar elektriciteit kunnen dekken. ‘Als je het verbruik bekijkt, heeft de productie van zon en wind 35 procent van de vraag aan elektriciteit kunnen afdekken. Dat is een hoog cijfer voor hernieuwbare energie’, zegt Vanwanseele.

De windenergieproductie die stijgt en de zonne-energieproductie die het ook niet slecht doet: het begin van een prijsdaling op de energiefactuur? ‘Het zorgt echt wel voor een daling van de dagprijzen’, zegt Matthias Detremmerie, gas- en elektriciteitshandelaar bij energieleverancier Elindus. Voor mensen met een variabel contract is dat goed nieuws, voorspelt hij.

Energieprijzen

De prijzen liggen vrij laag, is het dan een goed idee om nu over te stappen op een vast contract, vooraleer de cijfers opnieuw stijgen? ‘De cijfers zullen in de winter alleen maar stijgen, dus ik raad het zeker niet af. Maar we zien wel dat de cijfers nu weer op hetzelfde niveau zijn als de eerste zomer na corona. Dus het lijkt er wel op dat de energiecrisis achter de rug is’, zei Detremmerie nog.