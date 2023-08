Er is opnieuw heisa over het weekend van IJzerwake, eind augustus in Ieper. Vorig jaar werd Frontnacht, het festival dat werd aangekondigd aan de vooravond van de IJzerwake, verboden. Maandag buigt een ‘bijzonder misnoegd’ stadsbestuur zich weer over het IJzerwake-weekend, met deze keer Dries Van Langenhove als gastspreker en een ‘Kameraadschapsavond’ zonder vergunning.