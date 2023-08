Van tuin tot tuin langs de GR129: volg de rood-witte streepjes op paaltjes en bomen langs de weg

Het is half zes ’s ochtends, ik lig in een tent in de tuin van iemand anders en denk dat ik een spotvogel hoor. Ik rits mijn tent open om beter te kunnen luisteren. Ik hoor gerommel in een tent naast me en mijn neef Maarten, die zegt: ‘Is dat een spotvogel?’

We zijn samen op trektocht door België. De tuin waarin we slapen, in het West-Vlaamse Wingene, is van hoogleraar biologie Mieke en haar twee volwassen zonen. Om iets voor zes staan we op en breken zo stil mogelijk onze tenten af. Ik kook water op een gasstelletje. We drinken oploskoffie. Ontbijten doen we straks wel, onderweg. Ik loop langs het terras, waar we gisteren nog met onze gastvrouw en haar buurman Joost witte wijn met bevroren vlierbloesemsiroop dronken. Om naar het toilet te gaan, sluip ik door een daarvoor opengelaten schuifraam het huis binnen, waar iedereen slaapt. Het enige spoor dat ze straks van ons zullen vinden, zijn de contouren van onze tenten in het gras.

Vandaag hebben we zo’n 35 kilometer af te leggen, met rugzakken van een kleine vijftien kilogram. De mijne is nieuw en drukt pijnlijk op mijn heupen. Ik heb weinig ervaring met licht pakken. Tot de avond voor ons vertrek heb ik nutteloze spullen in mijn rugzak gepropt, zoals een kleine e-reader en een mini-verrekijker. De keren dat ik mij herinner dat ik met een rugzak van deze omvang heb gelopen, waren meestal van treinstations naar festivalterreinen. Ik heb geen idee waar ik aan begin.

Daarom is het goed dat Maarten mee is. Maarten is de neef met wie ik al eens bij vrieskou ga kamperen, of ambitieuze klussen doe waaraan ik alleen nooit zou beginnen, zoals een stervende eik omzagen in de tuin van de grootouders van vrienden. Hij is vier jaar jonger dan ik en een stuk sterker. Als kind is hij bij de scouts geweest. Zijn totemnaam is ‘onstuimige gnoe’, wat een karakter verraadt dat bij een trektocht van pas komt. Wie ooit het enthousiasme heeft gezien waarmee een trekkende gnoe zich in een rivier vol krokodillen stort, begrijpt waarom.

De streepjescode

Deze winter hebben Maarten en ik het plan opgevat om ons voor te bereiden op een trektocht door Corsica: 180 kilometer langs een van de zwaarste wandelpaden van Europa, de GR 20. Hij heeft die tocht twintig jaar geleden al gedaan, met een gebroken pols, veroorzaakt door een dronken val van een ruiterstandbeeld in een Gents park. Hij heeft daar sindsdien zo aanstekelijk over verteld dat ik die tocht ook wil doen. Met dat plan hebben we vervolgens maanden niets gedaan, tot we op een warme dag in mei beslisten om alvast in eigen land op trektocht te gaan, via de iets minder legendarische GR 129, van Brugge naar Aarlen. Als eerste etappe willen we van iets voor Wingene tot diep in de Vlaamse Ardennen raken, tegen het eind van de zomer in Aarlen. Als we onvoorbereid lijken, komt dat doordat deze tocht eigenlijk een voorbereiding is voor Corsica. Je moet ergens mee beginnen.

Het systeem achter een GR is simpel. Je volgt gewoon rood-witte streepjes die op paaltjes en bomen langs de weg geschilderd staan. Dubbele streepjes geven aan wanneer je van richting moet veranderen. Een kruisje toont waar je niet naartoe moet. In principe kun je zo zonder kaart of navigatie de hele route volgen, als je maar blijft opletten. Wanneer je een tijdlang geen rood-witte streepjes meer hebt gezien, keer je gewoon een stukje terug. Tot lang na de wandeling merk je de rood-witte streepjes op wanneer je per toeval zo’n route kruist.

Welkom in de tuin

We overnachten niet zomaar in tuinen van mensen, maar hebben onze etappes uitgestippeld via Welcome to my garden, een platform waar genereuze mensen gratis een plaatsje in hun tuin aanbieden aan trage reizigers. Het is niet de bedoeling dat je met de auto komt. Ze beslissen zelf wanneer ze iemand ontvangen. In principe hoeven ze niks anders aan te bieden dan plek voor een tent voor een nacht: geen eten, geen sanitair. Alleen, zoals ook wij hebben gemerkt, is een wc wel handig. Je wilt geen mensen aanmoedigen tot wildplassen in je eigen tuin.

Bij een trektocht is het goed om een bestemming te hebben, zodat je niet na twintig kilometer beslist dat het genoeg is geweest. De Amerikaanse auteur Bill Bryson ondernam als jonge veertiger zonder veel ervaring een trektocht voor het boek Terug in Amerika. Het lastigste aan een trektocht is volgens hem: ‘Je hoeft dit niet te doen. Je bent niet in het leger. Je kunt er ter plekke mee stoppen. Naar huis gaan. In een bed slapen.’ Bryson had als reisgezel een oude vriend die kampte met overgewicht en een lastig karakter. Memorabel is de passage uit het boek waarin die vriend, nog voor de eigenlijke wandelroute begint, in razernij de helft van zijn bagage in een afgrond gooit om zijn rugzak enigszins draaglijk te maken.

Radja knapt

Onze tocht voert langs schaduwrijke bossen, door dorpen waar de rolluiken stipt om acht uur omhooggaan en door een kasteeltuin die een openbaar park is geworden, schoonheid die is aangelegd als privilege voor enkelingen en zo bewaard bleef voor iedereen. Ik leer dat de pijn van mijn rugzak na een tijdje wegebt, zolang ik hem tussendoor niet afzet. Met een aangename cadans lopen we daarna langs droge akkers, levenloze sloten, stinkende varkensstallen en af en toe een container met een rottend karkas dat wacht op de vrachtwagen van het vilbeluik. Als de ervaren wandelaars die GR-paden uitstippelen dit als de mooiste route zien, is de wandelaar hier slecht bedeeld.

Langs onbeschutte betonwegen worden we de berm in gejaagd door snel rijdende bestelwagens. Gehaaste bestuurders bekijken ons alsof we een verstoring zijn die hier niet thuishoort. Wandelen lijkt hier een provocatie, zoals een protestmars, landloperij of het onwettig betreden van verboden terrein. Het valt pas op wanneer je het probeert, maar eigenlijk is het gek dat er op sommige plaatsen in Vlaanderen geen handige manier meer is om als voetganger in het naburige dorp te geraken, zeker als je weet dat de vervoersmiddelen waar ons landschap wél op is ingericht, nog maar anderhalve eeuw bestaan.

Wat later zien we een gele kwikstaart landen in een aardappelveld. De natuur is hier nog niet volledig afgeschaft. Bij een alleenstaand huis op een kruispunt worden we welwillend aangesproken door een man van zeventig met pezige bruine kuiten en een blaffende herdershond die Radja heet. Of we nog ver moeten? ‘Minder ver dan waar we vandaan komen’, roep ik kranig terug. Hij maakt een gebaar alsof hij nipt van een onzichtbaar glas en biedt ons water aan. Hij waarschuwt voor de versleten tanden van zijn hond, want ‘Radja knapt’, en vertelt dat hij ooit een fietstocht heeft gedaan door Schotland, met meer dan veertig kilogram bagage. ‘Maar die draag je niet zelf, je fiets doet dat.’ Hij bekijkt onze rugzakken en vraagt of we een beetje voorbereid zijn. Maarten zegt naar waarheid dat hij dit wel eens eerder gedaan heeft. Ik zwijg. De man vertelt hoe hij ’s zondags vaak gaat rijden met een groepje wielertoeristen dat hij eens toevallig tegenkwam. ‘Ze praten niet onder het rijden en wachten niet als je niet mee kunt.’ De eerste keren dat hij meereed, werd hij gelost. Nu niet meer.

Sociaal dilemma

De meeste wielertoeristen die wij zien passeren, hoor je juist door hun gepraat al van ver aankomen. Maarten vergelijkt ze met een kooi parkieten. Zelf praten we ook liever terwijl we wandelen. We krijgen een sms van Sven, onze gastheer van vanavond. Hij vraagt of we vanavond graag vlees eten of liever vegetarisch. Maarten stelt zich voor dat Sven een bourgondische landbouwer is met blozende kaken, die nu al grote biefstukken voor ons op een barbecue aan het leggen is. Wanneer je een slaapplaats vastlegt, ken je meestal enkel een naam, een adres en een stem aan de telefoon. Het beeld dat je daarop projecteert, klopt zelden. Sven werkt bij een bedrijf dat veiligheidskleding verkoopt, heeft nog vrijwilligerswerk gedaan in een weeshuis in Nepal en leerde zijn vrouw kennen in een tattooshop.

Samen met zijn vrouw, dochter en een zoontje woont Sven in een opgeknapt boerderijtje dat een eind van de weg ligt. Op de lange oprit naar het huis voel ik een blaar barsten op mijn voetzool. Dat heb ik nu anders nooit. Sven vertelt hoe hij deze zomer eigenlijk naar Thailand wilde gaan, naar de familie van zijn vrouw. We krijgen bijzonder lekker Thais eten. Ik ga vroeg slapen, Maarten blijft nog een biertje drinken met Sven. Ook daarom ben ik blij dat hij mee is. Wanneer je in iemands tuin slaapt, beland je al snel in een sociaal dilemma. Wie zijn tuin aanbiedt, doet dat waarschijnlijk omdat het na maandenlang thuisblijven wegens corona-maatregelen gezellig is om weer eens mensen te zien. Je kunt dan moeilijk om acht uur ’s avonds in je tent kruipen omdat je uitgeput bent.

De ochtend erna voel ik me frisser dan ik zelf wil geloven. We drinken koffie, wuiven naar een stil huis en vertrekken over de lange oprit. Omdat we gisteren een eind van de aangeduide route zijn afgeweken, duurt het een tijd voor we een rood-wit streepje zien. Daarna volgen we het pad enthousiast tot we in een dorp komen dat helaas niet heet zoals het eerste dorp dat we hadden moeten tegenkomen. We zijn drie kilometer de verkeerde kant op gelopen. Wat sowieso al een zware etappe zou zijn, met een pittig stuk Vlaamse Ardennen, beginnen we nu dus met een omweg van zes kilometer. Bovendien voel ik al sinds vanochtend een zeurende pijn in mijn rechterknie. Maarten heeft een rolletje blauwe plakband mee, van de soort die sportlui soms op kwetsbare of geblesseerde ledematen plakken. Hij stelt voor om mijn kniegewricht daarmee te ontlasten. Even later loop ik erbij als een bijgelovige voetballer die door een kwakzalver onder handen is genomen.

Verder zonder rugzak

Zeventien kilometer verder voel ik de pijn in mijn ingetapete knie nog toenemen. Ik besef dat ik zo het eind van de tocht niet zal halen. Ik ben geen opgever, maar ik heb weinig talent voor zelfkastijding en ben al van kinds af weinig vatbaar voor externe druk. Ik was elf toen ik leerde zwemmen, hoewel ik al zwemles kreeg sinds mijn zesde. Ik wil deze tocht wel uitdoen, maar niet op mijn knieën. Dat zou trouwens ook geen verstandige voorbereiding zijn voor Corsica. Een deel van de voorbereiding is natuurlijk wel dat je leert om niet bij het eerste ongemak op te geven. Maarten vraagt of ik verder kan zonder rugzak. Ik denk het wel. Hij kent iemand in het dorp waar we straks doorheen moeten, Greetje, een vriendin en ex-collega van zijn vrouw. Als we wat plaats maken in zijn rugzak, kan hij mijn drinkwater dragen en kunnen we mijn rugzak daar achterlaten. Ik denk aan de zeventiger met zijn pezige kuiten, die ons gisteren trots vertelde hoe hij op zijn eerste rondrit met zijn nieuwe wielervrienden werd losgereden. ‘Bel haar maar’, beslis ik.

De rest van de tocht leg ik af zonder rugzak. Een licht mankende, ietwat wijdbeense loopstijl blijkt mijn knie het minst te belasten. Maarten loopt als een goedgeluimd lastdier naast me en wijst op allerlei zaken in de verte, een molen, een zeldzame patrijs, een Gentse kantoortoren die we op onze eerste dag ook al zagen aan de horizon. Ik verdenk hem ervan dat hij dat doet om me op de been te houden zonder dat ik dat doorheb. De Vlaamse Ardennen, met oude kerkwegels en paadjes door weilanden en boomgaarden, bevallen me beter dan ons parcours door de Leiestreek. We slapen in Oudenaarde op het gazon van een IT-consultant die Francis heet, waar de hazen rond onze tent lopen.

Op de laatste ochtend sta ik vijf minuten voor mijn schoenen als een paard dat niet gezadeld wil worden. Daarna loop ik met Maarten naar het centrum van Oudenaarde, waar we een bakker vinden. Bij een chocoladekoek en een rijsttaartje beslis ik dat we vandaag nog een kleine twintig kilometer doen en binnen de twee weken een volgende etappe.

Expeditie open hof

Welcome to my garden is een platform waarop eigenaars hun tuin gratis ter beschikking stellen als kampeersite. Met een klik op de kaart kom je te weten je kunt verwachten (beschikbare ruimte, sanitair ...). Je mag maximaal 48 uur op één plek verblijven, je komt te voet, per fiets of met het openbaar vervoer, en uiteraard gelden de covid-regels. Wie wil logeren, moet zich vooraf uiteraard even aanmelden. Verder wordt gevraagd de rust van de eigenaars te respecteren (‘door niet te luid Celine Dion mee te zingen’).

welcometomygarden.org

Dit artikel verscheen eerder, op 20 juni 2020.