Wie met borstvoeding start, stopt ook snel

82,2 procent van de pasgeborenen in 2022 in Vlaanderen kregen tijdens de eerste 24 uur borstvoeding. Dat is een stijging van 0,6 procent tegenover het jaar voordien. ‘Een beperkte stijging, maar dat cijfer blijft de afgelopen jaren wel licht stijgen en daar zijn we heel tevreden over’, zegt Niels Heselmans, woordvoerder van Opgroeien.

Ook professor Yvan Vandenplas, expert kindergeneeskunde en kindervoeding aan het UZ Brussel, vindt het een goede zaak. ‘Uiteraard is het een positieve trend. Borstvoeding is de beste voeding voor pasgeborenen. Hoe meer, hoe beter. Kort samengevat: breast is best.’

Toch daalt het cijfer snel naarmate de baby ouder wordt. Op zes dagen na de geboorte gaat het nog om 77,1 procent van de baby’s die, al dan niet uitsluitend, borstvoeding krijgen. Sinds 2019 registreert het agentschap ook de situatie in drie maanden tijd, maar die gegevens zijn nog onvolledig. Uit de eerste vaststellingen blijkt wel dat het nog om zo’n 52,2 procent van de baby’s gaat na drie maanden. Op zes maanden tijd daalt dat aantal nog verder naar zo’n 35 procent.

#kolfgolf

‘Uiteraard zijn er meerdere redenen waarom moeders stoppen met borstvoeding geven. In de eerste weken zijn dat vaak problemen die ze ondervinden, zoals pijnlijke borstvoeding of bezorgdheid over melkproductie. Later kan werkhervatting een van de redenen zijn om te stoppen met borstvoeding’, zegt Heselmans.

Daarom lanceert Opgroeien dit jaar de nieuwe campagne #kolfgolf. ‘Het thema van de week van de borstvoeding dat we dit jaar onder de aandacht willen brengen: opnieuw beginnen te werken hoeft geen reden te zijn om te stoppen als er voldoende ondersteuning is. Een comfortabele kolfruimte, borstvoedingspauzes, een koelkast om moedermelk te bewaren: het zijn maar kleine veranderingen die een ongelooflijk verschil kunnen betekenen. Met de campagne willen we alle initiatieven blijven aanmoedigen om borstvoeding alle kansen te geven.’

Kunstvoeding niet slecht

De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt exclusieve borstvoeding aan tot zes maanden. En gemengde voeding tot drie jaar. ‘Maar dat zijn natuurlijk wereldwijde aanbevelingen’, zegt professor Vandenplas. ‘De Europese Vereniging voor Pediatrische Gastro-enterologie, Hepatologie en Voeding spreekt over een periode van vier tot zes maanden exclusieve borstvoeding.’

Maar ook als het van korte duur is, is borstvoeding volgens de professor belangrijk. ‘Eén dag is beter dan geen dag. Borstvoeding bevat bijvoorbeeld heel veel verschillende dingen die in koemelk niet zitten’, zegt hij. ‘Borstvoeding moeten we absoluut promoten, maar dat betekent niet dat kunstvoeding slecht is. Je ziet niet aan iemand of die als kind borstvoeding heeft gehad of niet. Niet iedere vrouw is in staat borstvoeding te geven en niet iedere vrouw is in staat het lang te geven. Daarom mogen we zeker niet beschuldigend zijn tegenover vrouwen die het niet doen.’