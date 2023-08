Drugsbaronnen zetten minderjarige Nederlanders in bij Antwerps drugsgeweld - Nieuwkomer zonder diploma? Verplicht leren voor trucker of verpleegkundige

1. Drugsbaronnen zetten minderjarige Nederlanders in bij Antwerps drugsgeweld

Vanuit Dubai en Turkije schakelen drugsbaronnen Nederlandse minderjarigen in om aanslagen te plegen in Antwerpen en drugs uit containers te halen. ‘Een zorgwekkend fenomeen. Ze weten niet in welk spel ze meespelen.’ Lees meer

2. Nieuwkomer zonder diploma? Verplicht leren voor trucker of verpleegkundige

Nieuwkomers zonder middelbaar diploma zullen voortaan een verplichte opleiding richting een knelpuntberoep moeten volgen. Lees meer