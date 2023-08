‘Een politieke oorlogsmisdaad’: Fox News reageert op aanklacht tegen Trump

‘Het is lawfare, juridische oorlogsvoering. Dit is alsof je niet één atoombom gooit, maar 150’, zo beschrijft Fox News-presentator Jesse Watters de aanklacht tegen Donald Trump. Hij en zijn collega’s bij Fox sparen hun kritiek op de aanklacht niet. De presentatoren van de conservatieve tv-zender hameren stuk voor stuk op hetzelfde punt: dit is een politiek proces. ‘Het is politieke biologische oorlogsvoering’, raast Watters verder. ‘Het is een politieke oorlogsmisdaad.’ Presentatrice Laura Ingraham noemt de speciale aanklager Jack Smith ‘een politieke marionet’. De aanklacht is in haar ogen ‘een politieke aanval onder het mom van rechtshandhaving’. Terwijl ze die woorden uitspreekt, kopt de banner op het scherm: ‘Het ministerie van Justitie is het hoofdkwartier van Bidens campagne geworden.’

Seks en smeergeld

Tegelijkertijd doen de Fox-gezichten er alles aan om de aanklacht tegen de oud-president te minimaliseren. Professor Jonathan Turley, die op Fox duiding kwam geven, vindt dat die ‘weinig nieuws’ bevat. Over Trumps beruchte telefoontje om 11.000 extra stemmen te vinden in Georgia zegt Turley: ‘Dat is niet crimineel, als je er eerlijk naar kijkt.’ Hij noemt de aanklacht ‘zwak’. Watters lacht de beschuldigingen tegen Trump weg: ‘Als liegen over verkiezingen oneerlijk is, dan moeten ze Hillary Clinton ook maar opsluiten.’

Watters maakt zich sterk dat Amerikanen helemaal niet met de zaak tegen Trump en de bestorming van het Capitool bezig zijn. Ze zouden veel meer interesse hebben voor het schandaal rond Bidens zoon Hunter. ‘Seks en smeergeld, dat slaat aan. 6 januari helemaal niet.’

Samenzweerderige toon

De aanklacht kan uiteindelijk zelfs in Trumps voordeel uitdraaien, beweert schermgezicht Bret Baier: ‘Elke aanklacht heeft Trump al een boost opgeleverd in de peilingen.’ Zijn collega Greg Gutfeld beaamt dat: ‘Op deze manier gaat links helpen om Trump te herkiezen. De folklore rond hem wordt nu nog sterker.’

Gutfeld vindt het ‘wel erg toevallig’ dat de aanklacht tegen Trump er net komt op het moment dat Hunter Bidens proces de Amerikaanse krantenpagina’s domineert. Ook andere Fox-presentatoren hanteren die samenzweerderige toon. Jesse Watters poneert dat ‘het establishment doodsbang is dat Trump verkozen raakt’. Laura Ingraham deelt haar kijkers mee dat aanklager Jack Smith een Democraat is. De rechter die moet oordelen over de zaak is bovendien door Obama benoemd en zou volgens haar ooit voor ‘Hunter Bidens advocatenkantoor’ gewerkt hebben.