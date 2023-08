Nieuwkomer zonder diploma? Verplicht leren voor trucker of verpleegkundige

‘We gaan toch geen nieuwe arbeidsmigratie organiseren voor knelpuntberoepen zoals vrachtwagenchauffeur, verpleegkundige of kinderoppasser, terwijl we in eigen land voldoende mensen hebben’, zegt minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD). In plaats daarvan wil de Vlaamse regering de laaggeschoolde nieuwkomers in ons land die knelpuntberoepen laten uitvoeren. Via opleidingen op de werkvloer moeten ze het vak leren. ‘Het zijn een soort van leerjobs’, zegt Somers. ‘Je werkt, wordt betaald en verwerft intussen beroepscompetenties.’ De leerjob voor laaggeschoolde nieuwkomers zal deel uitmaken van het inburgeringstraject.

Volgens de jongste cijfers is 35 procent van de nieuwkomers in België laaggeschoold. Dat wil zeggen dat ze geen diploma secundair onderwijs hebben. Vlaanderen slaagt er moeilijk in hen aan de slag te krijgen. Vandaag is slechts 17 procent van de laaggeschoolde vrouwen na twee jaar aan het werk. Voor de mannen ligt dat cijfer op 36 procent. Ook wat de algemene werkzaamheidsgraad van nieuwkomers, laag- en hoogopgeleiden samen, betreft, is Vlaanderen een van de slechtste leerlingen in de Europese klas.

‘De kloof tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond die werken in ons land, is het grootst van de Europese Unie’, zegt Somers. ‘Als we die kloof zouden kunnen dichten, zouden er bijna 15.000 mensen extra aan de slag zijn. Dat levert de overheid 330 miljoen euro aan belastingontvangsten op.’ Somers wijst erop dat de leerjob vooral belangrijk is voor vrouwen met een migratieachtergrond. ‘Zij kiezen er niet altijd voor om niet te gaan werken, laten we daar niet flauw over doen. Stel dat ze op een bepaald moment in hun leven in de problemen komen, dan hebben ze op z’n minst een beroepskwalificatie op zak.’