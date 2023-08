China wil smartphonegebruik minderjarigen beperken tot twee uur per dag

De waakhond van China’s cyberspace wil het gsm-gebruik van minderjarigen limiteren tot twee uur per dag. ’s Nachts kunnen Chinese kinderen en jongeren helemaal niet op hun smartphone. Intussen kelderen de aandelen van Chinese techbedrijven.

Woensdag zei de waakhond Cyberspace Administration of China (CAC) dat kinderen en jongeren onder achttien niet meer dan twee uur per dag op hun smartphone moeten spenderen. Ze vragen providers om een ‘minderjarigenmodus’ te ontwikkelen die de limieten in de praktijk brengt.

Jongeren tussen zestien en achttien jaar zouden twee uur per dag krijgen, jongeren onder de zestien jaar een uur, en jongeren onder acht jaar zes minuten. Tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends hebben minderjarigen helemaal geen toegang tot het internet. Ouders krijgen wel de kans om de tijdslimieten te verwijderen, stelt het CAC.

Aandeelhouders bleken niet opgezet met het idee. De aandelen van Chinese techbedrijven kelderden woensdagnamiddag op de beurs in Hongkong na de publicatie van het voorstel, al vermeldde het CAC expliciet dat het open is voor ‘publieke feedback’ tot twee september.

‘Die maatregelen worden een migraineaanval voor internetbedrijven’, zegt advocaat Xia Hailong aan Reuters. ‘Ze zouden enorm veel inspanningen en geld kosten. Bovendien is het risico op non-compliance groot, waardoor techbedrijven hun diensten misschien algeheel zullen verbieden voor minderjarigen.’

De Chinese autoriteiten maakten zich de voorbije jaren zorgen om de minderjarigen. Zo zou het aantal bijziende jongeren stijgen, en kampen steeds meer Chinese jongeren met een internetverslaving. In 2021 beperkte China al de toegang tot videogames bij minderjarigen.