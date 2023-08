Portugezen halen voor bezoek paus billboard weg dat misbruik binnen kerk aankaart

Een billboard voor bewustwording rond seksueel misbruik in de Portugese kerk werd weggehaald voor de komst paus Franciscus in Portugal. Dat meldt de campagnegroep This Is Our Memorial.

Paus Franciscus is naar Lissabon gekomen om World Youth Day bij te wonen, een initiatief van paus Johannes Paulus II om jonge katholieken bijeen te brengen. Het evenement gaat elke twee of drie jaar door in een andere stad en duurt een week.

Maar zes maanden geleden gaf een Portugese commissie een schokkend rapport vrij: minstens 4.815 minderjarigen zijn de voorbije zeven decennia in Portugal seksueel misbruikt door leden van de Portugese kerk, vooral door priesters. De commissie zei ook dat die cijfers wellicht slechts het topje van de ijsberg zijn.

In totaal werden drie billboards opgehangen om het misbruik onder de aandacht te brengen. Een van de drie hangt ter hoogte van Almirante Reis, een van Lissabons langste en drukste straten. ‘4.800+ kinderen mishandeld door de katholieke kerk in Portugal’, staat erop, met 4.815 stippen die elk slachtoffer vertegenwoordigen.

Een ander billboard hing in de gemeente Oeiras, waar bijeenkomsten rond de World Youth Day plaatsvinden. Dat billboard is verwijderd, stelt This Is Our Memorial, de actiegroep die het project op poten zette. Ze noemt de verwijdering van het bord censuur. De gemeente Oeiras ging niet in op de vraag van persagenschap Reuters om een reactie.

Herdenkingsteken laat op zich wachten

De kerk had beloofd een herdenkingsteken voor de misbruikslachtoffers te plaatsen in de week van World Youth Day. Toch is er nog geen datum aangekondigd, omdat het rapport nog bestudeerd wordt, aldus de kerk. Paus Franciscus verblijft nog tot 6 augustus in Portugal en zou enkele slachtoffers ontmoeten.

‘Niets kan de levenservaring van de 4.815 slachtoffers herstellen’, schreef This Is Our Memorial op hun website. ‘Wat we wel kunnen doen is hen herdenken. Hen een stem geven. Zodat zoiets nooit meer kan gebeuren.’

De paus zei tijdens een middagdienst in Lissabon dat de kerk ‘nederige en voortdrijvende zuivering’ nodig heeft, en dat ze altijd luistert naar de slachtoffers.