Wanneer macht in het water valt: ‘Men’ van Nina Beier in Nieuwpoort

Heerlijk fascinerend is het om bij opkomend water op de golfbreker voor de groep ruiterstandbeelden te gaan zitten. En te wachten. Zacht beginnen de golven aan de hoeven van de achterste paarden te likken. Het water rijst, de golven worden wilder, de ruiters lijken zich schrap te zetten tegen hun kracht. Maar ze maken geen kans, ­onherroepelijk gaan ze ten onder. Wanneer het water op zijn hoogst staat, is het beeld op zijn sterkst. Heel zeker gaat het over ­tanende macht. Maar wanneer je zo op het strand zit te kijken naar een beeld van langzaam verdrinkende mannen, komen ook gedachten over de stijgende zeespiegel vanzelf aanwaaien.

Vier ruiters zijn het. Oude bronzen beelden, die de Deense kunstenares Nina Beier in verschillende antiekzaken in Europa op de kop tikte. Het is een vreemde mix van militairen en sporters. Ooit stonden ze hoog op een sokkel in de openbare ruimte te pronken. Maar daar raakten ze uit de mode en werden ze koudweg afgedankt. Oorspronkelijk bedoeld om de modellen tot onsterfelijkheid te verheffen, stonden ze nu anoniem en vergeten in hoeken en kelders stof te vergaren.

Van macht naar misbruik

Het ruiterstandbeeld kent nochtans een lange traditie, die teruggaat tot de Romeinse tijd. Vanaf de zesde eeuw voor Christus sculpteerden kunstenaars soldaten te paard. In de Renaissance werd de ruiter ­opnieuw een geliefd onderwerp. Vanaf die tijd doken de beelden ook almaar vaker op in de publieke ruimte. In de zeventiende eeuw, tijdens de heerschappij van Lodewijk XIV, kende de populariteit van de ruitersculptuur een hoogtepunt en kreeg ze haar definitieve connotatie van maatschappelijke status en macht. Maar vandaag zijn mannen te paard uit het straatbeeld verdwenen. Auto en vliegtuig hebben de plek van de dieren als statussymbool ingenomen. Bovendien raakte de reputatie van veel van die gewichtige ruiters zwaar ­bezoedeld. De associatie met macht werd er een met machtsmisbruik. Velen tuimelden dan ook van hun voetstuk. Letterlijk én figuurlijk.

Ontwapend en geneutraliseerd

In de assemblage van Beier zijn de vier ruiters hun attributen kwijt. De Romeinse soldaat en de ridder zijn ontwapend, de polospeler heeft niet langer een stick in de hand. Enerzijds is dat een technische ­ingreep: ‘De wapens en andere attributen waren te fragiel om het water te kunnen trotseren’, legt de kunstenares uit. ‘Bovendien neutraliseerde ik de sculptuur op die manier.’ Maar vooral benadrukken die ridicuul opgestoken, lege handen de vergankelijkheid van macht nog extra: alsof de mannen nog niet doorhebben dat hun glorie­dagen voorbij zijn. Heel de wereld weet het, alleen zijzelf nog niet.

Waar zijn de vrouwen?

Men (Mannen) stelt ook meer algemene vragen bij de representatie van gender in de kunstgeschiedenis. Waarom zijn al die trotse ruiters op sokkels mannen? Hoe vaak zie je een vrouw in vol ornaat afgebeeld op een paard? ‘Wanneer je al eens schilderijen of sculpturen van vrouwen op paarden ziet, zijn ze meestal naakt’, zegt Heidi Ballet, de curator van Beaufort die Nina Beier in 2018 voor de triënnale vroeg. ‘In de kunstgeschiedenis heerst heel sterk het idee dat mannen op paarden kracht uitstralen. Het paard geeft nog extra bevestiging van hun macht. De zeldzame, naakte vrouwen contrasteren sterk met dat beeld.’

Nina Beier is nog niet klaar met het thema. Recent installeerde ze in New York een antwoord op Men. Voor Women & children verzamelde ze bronzen sculpturen van vrouwen en kinderen. Sommige klassiek, andere hedendaags, allemaal naakt. In die hoedanigheid waren ze makkelijker te vinden dan gekleed en te paard. Het zegt veel over representatie en gender in de kunst. Ze boorde ook grote gaten in de ogen van de standbeelden. Daar laat ze water uitstromen, alsof de beelden continu en overdreven lopen te huilen. Zo accentueert ze nog meer de zwakte en kwetsbaarheid die in de kunsttraditie al te eenzijdig aan vrouwen en kinderen werd toegeschreven. De groep vormt met Men een krachtig statement.

Vissen op het droge

Men is een van dé publiekslievelingen in het permanente beeldenpark van de kunsttriënnale Beaufort. Heel de dag door zie je hoe mensen het van nabij komen bestuderen en fotograferen. Bij hoogwater golven de betekenislagen over de bezoeker heen. Bij eb vloeit de spektakelwaarde van het werk mee weg. Maar net dan zie je de ­details veel beter. De gaten die Nina Beier in de lichamen boorde om ze de kracht van de golven beter te laten trotseren, geven de mannen iets kwetsbaars. De contrasten tussen de beelden vallen ook beter op. In de branding vormen ze een strijdend leger, op het droge zijn ze plots weer individuen. Niet langer symbolen van macht en kracht, maar mensen ontdaan van glans en luister, tot de essentie herleid: wezens die proberen, maar toch ten onder gaan.

Men van Nina Beier, golfbreker ter hoogte van de Lefebvrestraat, Nieuwpoort

Dit artikel verscheen op 30 juli 2022.