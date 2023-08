Ariana Grande en Ethan Slater geven alles op voor elkaar

Amerikaanse societyreporters brengen al haast twee weken voltijds verslag uit over hét nieuwe showbizzkoppel: zangeres Ariana Grande (30) en acteur Ethan Slater (31). Dan kunnen wij niet achterblijven, natuurlijk.

Na enkele mislukte relaties leek Ariana Grande het geluk te hebben gevonden bij vastgoedmakelaar Dalton Gomez. Ze leerden elkaar kennen in het begin van de coronaperiode en trouwden eind 2020. Toen Grande in december naar het VK verhuisde voor de filmopnames van de musical Wicked, was dat de doodsteek voor hun relatie.

Enter Ethan Slater, eveneens bekend uit de musicalwereld. Met de Broadwaymusical Spongebob square pants reeg hij de awards aan mekaar. En raad eens wie hij in Londen tegenkwam op de set van Wicked?

Slater liet alles achter. Hij was tien jaar samen met zijn vrouw Lily Jay. Ze hebben een zoon van één jaar. Vorige week woensdag vroeg Slater de scheiding aan. ‘Voor Ariana Grande ben ik niet meer dan collateral damage’, zei zijn vrouw daarop in de pers.

Camille aan

het strippen

Actrice en zangers Camille (22) bestaat nu ook in stripvorm. Het eerste boek Niet te stoppen is uit. Daarin keert ze terug naar haar oude school en loopt ze haar vroegere pesters tegen het lijf. Die krijgen lik op stuk.

De strip is gebaseerd op het populaire mangagenre en wordt aangekondigd als het begin van een reeks. Een belangrijk personage is Moustache, de kat van Camille die ook opduikt op haar Instagramposts.

Jaimie Vaes

aan het strippen

De Nederlandse styliste en presentatrice Jaimie Vaes (34) is de eerste BN’er (Bekende Nederlander) in tien jaar die naakt poseert voor Playboy. Vaes had vier jaar een relatie met rapper Lil’ Kleine en heeft een zoon met hem. Tijdens hun tumultueuze relatie zou Kleine zo’n poseersessie niet toegestaan hebben.

De ‘sensuele fotoshoot’ staat in het augustusnummer van Playboy. Daarin werd Vaes goed bedeeld. Het blad trok ruimhartig zestien pagina’s uit voor haar. (tove/dewo/pom/gse)