Een bloedhete zomer: leestips voor thrillerfans

Rebecca Makkai,Ik heb een paar vragen voor je

Docent Bodie Kane keert terug naar de school van haar tienerjaren om er les te geven in podcasts maken. Tijdens haar schooltijd destijds werd een studente dood aangetroffen in het zwembad. Een zwarte sportleraar kreeg levenslang voor moord. Nu, een kwarteeuw later, vraagt Bodie zich af of er wel gerechtigheid is geschied. Een van haar studenten begint voor een podcastreeks onderzoek te doen naar wat er destijds is gebeurd, Bodie helpt mee om de waarheid aan het licht te krijgen. Ik heb een paar vragen voor je is een spannende good read met het tempo en de dreiging die bij het thrillergenre horen. Makkailaat je ook nadenken over thema’s als MeToo, onze obsessie met (true) crime, de vraag naar dader- en slachtoffer­-schap, racisme en de werking van het geheugen. Zoals de Amerikanen zeggen: unputdownable. Kathy Mathys, recensente

Patrick Worrall,De partizaan

Het is 1961 en dan is Londen een mooie stad om verliefd op en in te worden. Dat gebeurt met Michael en Joelia, twee jonge schaakwonders die uitgenodigd zijn voor een internationaal toernooi. Alleen staat er een muur tussen hen in, want hij is Engels en zij Russisch, en beiden hebben ouders die hoog op de politieke ladder staan. Dit Romeo-en-Julia-verhaal heeft debutant Patrick Worrall in De partizaan prachtig uitgewerkt tegen de achtergrond van de Koude Oorlog met een complex maar sterk verhaal waarin oorlogsgruwelen, de jacht op nazi’s en andere oorlogsmisdadigers, en de angst voor een nieuwe atoomoorlog centraal staan.

Wie De partizaan leest zal nooit nog het personage Greta vergeten. Zij beleeft de horror tijdens de Tweede Wereldoorlog in Litouwen. Later jaagt ze op een genadeloze manier op de mannen die verantwoordelijk waren voor de gruwel. Wanneer haar pad dat van de twee tortelduiven kruist is een nieuwe tragedie niet veraf. De partizaan is een knappe spionageroman waarin liefde en verraad, het kleine drama en de grote wereldconflicten op een meesterlijke manier met elkaar verbonden worden. ‘De enige echte oorlog is de oorlog waar je zelf in verwikkeld bent.’ John le Carré zou trots zijn op Patrick Worrall. John Vervoort, recensent

Wouter Dehairs, Brussels blues

Brussel een hellhole? Met de hoge concentratie internationale politici en ambtenaren, en de klassieke grootstedelijke problemen is Brussel een ideale achtergrond voor een misdaadverhaal. Dat heeft Wouter Dehairs goed begrepen want Brussel blues is nu al een van de beste Vlaamse misdaadromans van dit jaar. De hoofdfiguren zijn klassiek: Keller Brik, een eigenwijze speurder met een cynische blik op zichzelf en de wereld, en zijn assistente Gwen Van Meer, een gewezen kleine crimineel die alleen al met haar blik graniet zou kunnen verpulveren.

Brussel bluesbegint behoorlijk opwindend met een man die Briks kantoor binnenstapt en zichzelf voor zijn ogen van het leven berooft. Brik ontdekt nog drama’s in de familie van de dode. Ook een transmigrant verdwijnt, maar wie is er geïnteresseerd in zijn verdwijning? Tenzij Brik, die naast een donker wereldbeeld ook een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft. Brussel blues is een ‘hardboiled’ misdaadverhaal van internationaal niveau en doet Brussel als hellhole maar ook als fascinerende stad alle eer aan. John Vervoort, recensent

Joan Lindsay, Picknick bij Hanging Rock

Australië, een wolkeloze zomerdag rond 1900. De perfecte dag om met de meisjes van Appleyard College te gaan picknicken in de wilde natuur bij Hanging Rock, zo vinden de leraressen. Alleen komen de meisjes niet terug van hun uitstap. Wie de verfilming van Peter Weir uit 1975 heeft gezien, weet wat je kan verwachten: veel sfeer, mysterie en ruisende katoenen rokken in de hitte van de Australische zomer. Een belangrijke Australische klassieker uit 1967, in mei dit jaar in het Nederlands vertaald. Alexandra De Vos, recensente

Dacre Stoker en J.D. Barker,Dracul

J.D. Barker schreef al sterke misdaad- en horrorverhalen en wordt terecht de opvolger van Stephen King genoemd. In Dracul werkte hij samen met Dacre Stoker, de achterachterneef van Bram Stoker, die in 1897 met Draculaeen absolute horrorklassieker schreef. In de versie die Stoker publiceerde ontbreken meer dan honderd bladzijden die om diverse redenen werden geschrapt. Gebaseerd op dagboeknotities en op de ontbrekende bladzijden hebben Barker en Dacre Stoker een boeiende roman geschreven die het leven van Bram Stoker reconstrueert en uitzoekt waar zijn fascinatie voor horror en gruwel vandaan kwam. Stoker was een ziekelijk kind dat een aantal keer tussen leven en dood heeft gehangen, maar in de versie die het tweetal vertelt, was daar steeds ‘Nanna Ellen’ die het kind op miraculeuze wijze genas. Er gebeuren nog meer vreemde dingen. Vele jaren later ontmoeten Bram en zijn zus Mathilda hun nanny opnieuw en lijkt ze geen dag ouder te zijn. Wie deze zomer op zoek is naar een intelligent en spannend horrorverhaal met een fascinerende historische achtergrond moet Dracul lezen. John Vervoort, recensent

Robert Harris,Regicide

Charles III werd begin mei officieel gekroond tot koning. Dat ging gepaard met mild protest. Hoe anders ging het eraan toe in de 17de eeuw toen Charles I, die heerste als een absoluut monarch, onthoofd werd. De executie is het startpunt van Act of oblivion (Regicidein de Nederlandse vertaling), het jongste boek van meesterverteller Robert Harris. De royalisten zijn opnieuw aan de macht en organiseren een klopjacht op de moordenaars van de koning. Harris focust zich op de jacht op Edward Whalley en Wiliam Goffe, twee officieren die naar Amerika zijn gevlucht. Harris brengt de wrede wereld van het 17de-eeuwse (New) Engeland tot in het goorste detail tot leven. Dominique Minten, redacteur buitenland

Ferdinand von Schirach,Schuld

‘Toen Henry zes jaar was ging hij voor het eerst naar school en begon alles fout te gaan.’ Met dat soort openingszinnen trekt de Berlijnse strafadvocaat Ferdinand von Schirach je mee in vijftien duistere misdaaddossiers. Hij is zuinig met woorden. Op amper 145 bladzijden doet hij al die strafzaken scherp uit de doeken. Telkens met gereserveerd medeleven voor de slachtoffers en een stille verwondering voor het kwaad dat mensen elkaar aan kunnen doen. Peter De Lobel, redacteur Wetstraat