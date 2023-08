Een verkeersbord geeft aan waar de LEZ in Gent begint. — © fvv

De Gentse N-VA maakt van de afschaffing van de LEZ een strijdpunt voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024, terwijl N-VA-minister Zuhal Demir het positieve effect van de LEZ juist toejuichte. ‘De situatie in Gent is nu eenmaal anders’, zegt lijsttrekster Anneleen Van Bossuyt.