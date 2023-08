war on drugs

Minderjarigen zijn ook al ingezet voor granaataanslagen in Antwerpen. — © Jan Van der Perre

Vanuit Dubai en Turkije schakelen drugsbaronnen Nederlandse minderjarigen in om aanslagen te plegen in Antwerpen en drugs uit containers te halen. ‘Een zorgwekkend fenomeen. Ze weten niet in welk spel ze meespelen.’