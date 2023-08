‘Matthias kun je twee dingen toevertrouwen: afbraak en afval’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Grijze muis

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) blijft naar eigen zeggen met plezier een ‘grijze muis’ in de politiek. ‘Ik ben inderdaad geen tafelspringer. Maar mensen waarderen een ernstige politicus meer dan een showbizzpoliticus. Ze willen iemand die wérkt voor hun welvaart’, zegt hij in een interview met Dag Allemaal.

Hij is het er wel niet helemaal mee eens dat hij geen ‘sexy’ bevoegdheden heeft. ‘Op ons kabinet hebben we toch vaak geanimeerde discussies over de begroting’, klinkt het. Zo geanimeerd dat Diependaele het thuisfront al eens uit het oog verliest. ‘Mijn vriendin vindt het belangrijk om zeker één dag per week samen te eten ’s avonds. Maar dat lukt bijna nooit. Ach, ze werkt zelf voor een communicatiebureau en is ook druk bezig.’

Sherlock

In de Antwerpse drugsoorlog moet het politiekorps misschien eens rekruteren in het Antwerpse stadhuis. Hun eigen burgemeester Bart De Wever (N-VA) beweert namelijk in het Nederlandse EW Magazine dat hij de drugsbazen er zo op het zicht kan uitplukken. ‘Antwerpen en Rotterdam zijn de benen, Amsterdam is het hoofd van de business’, aldus De Wever. ‘Als ik in Amsterdam zie wie de Gucci-winkel in de Bijenkorf binnenwandelt ... meer hoef ik niet te weten. Ik zeg: jij past niet in deze winkel. Je hoeft daarvoor geen Sherlock te zijn. Maar het jaarlijkse budget van justitie en politie kan helaas niet op tegen de bedragen die de drugscriminelen te besteden hebben.’

Grijze muis (2)

Diependaele is druk aan het verbouwen in zijn nieuwe huis in Zottegem, waar vroeger de broer van zijn opa woonde. Toepasselijk, voor een minister van Wonen. ‘Maar ik ben vooral goed in afbraakwerken’, lacht Diependaele. ‘De opbouw is voor mijn jongste broer, die aannemer is. Da’s al de vijfde generatie aannemers in mijn familie. Vroeger hielp ik soms mee bij mijn vader. Die zei altijd: “Matthias kun je twee dingen toevertrouwen: afbraak en afval.” Voor de rest heb ik twee linkerhanden, vrees ik.’

Sherlock (2)

De Wever laat intussen geen gelegenheid passeren om zijn Groot-Nederlandse gedachte te promoten. ‘Antwerpen is te groot om in zo’n klein land opgesloten te zijn. Wij worden voortdurend overruled door politieke krachten die onze belangen niet vooropzetten’, zegt hij aan EW Magazine.

De Wever treurt naar eigen zeggen ook nog altijd om de Val van Antwerpen in 1585. Toen stopte de zuidelijke Gouden Eeuw en kon het noorden profiteren. ‘We zijn in Antwerpen aan het kortste eind van de geschiedenis terechtgekomen. De Nederlanders trokken aan het langste eind en hebben hun zaakjes keurig voor elkaar.’

Het stemt De Wever ‘bitter’ dat er nog maar weinig connectie is tussen Nederland en Vlaanderen. ‘Eén onderwijslandschap, één arbeidsmarkt, één economische markt. We moeten de snelheid nemen die Europa niet kan maken. Al die Nederlandstaligen samen, dat is niet zo’n kwaad idee.’