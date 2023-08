Senegal blokkeert toegang tot Tiktok

Een machtsstrijd tussen Ousmane Sonko, partijvoorzitter van Pastef, en president Macky Sall leidde al tot gewelddadige demonstraties. Afgelopen maandag vielen daarbij twee doden. Senegals reputatie als meest stabiele democratie in West-Afrika is daarmee beschadigd.

Senegal heeft de politieke partij Pastef ontbonden en toegang tot het internet verboden, omdat die de stabiliteit van het land zou bedreigen. De minister van communicatie gebruikte een gelijkaardig argument om Tiktok te blokkeren.

‘Tiktok is het sociale netwerk waarop mensen met slechte intenties haat zaaien en ondermijnende berichten verspreiden’, stelde Moussa Bocar Thiam in een persbericht woensdag.

Zaterdag werd Sonko gearresteerd voor zeven vergrijpen, waaronder het aanzetten tot opstand, de ondermijning van staatsveiligheid en de verspreiding van misinformatie. Sonko’s advocaten noemden de arrestatie een ‘schandaal.’ Intussen zit de oppositieleider in de cel. Hij is in hongerstaking.

Aanhangers van de oppositiepartij beschuldigen Sall ervan aantijgingen te verzinnen zodat Sonko gediskwalificeerd wordt voor de presidentsverkiezingen in 2024. De overheid ontkent dat en beschuldigt Sonko en Pastef voor het aanzetten tot geweld.

Intussen loopt de spanning in de hoofdstad Dakar op. Maandagnacht stierven twee mensen in oppositieprotesten in het zuiden van Ziguinchor, waar Sonko burgemeester is. Nog twee anderen stierven dinsdag toen aanvallers petroliumbommen in een passagiersbus gooiden.