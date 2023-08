Recordaantal migranten op levensgevaarlijke route door de jungle

Migranten steken de Rio Muerto-rivier in de Darién Gap over, op weg naar de VS. — © reuters

Al bijna 250.000 migranten waagden in 2023 hun leven in de ‘Darién Gap’, een gebied op de grens tussen Colombia en Panama. Dat zijn er meer dan in het hele jaar 2022 samen, meldt de Panamese overheid. Die telde in de maand juli alleen al meer dan 50.000 migranten. Vorig jaar stierven in het gebied minstens 36 migranten, maar dat is bijna zeker een onderschatting. De Verenigde Naties verwachten dat voor het einde van het jaar meer dan 400.000 mensen de hachelijke tocht zullen aanvatten.

Migranten die de Darién Gap trotseren, zijn meestal onderweg naar de Verenigde Staten. De meesten onder hen zijn afkomstig uit Venezuela, Haïti en Ecuador. Volgens de International Organisation for Migration (IOM) is de route door de Darién Gap ‘een van de gevaarlijkste en afschrikwekkendste migratieroutes ter wereld’.

De Darién Gap is de landengte die Zuid- en Centraal-Amerika met elkaar verbindt. Ze dankt haar naam aan de Pan-Amerikaanse snelweg, die Buenos Aires in Argentinië verbindt met het Mexicaanse Monterrey. Door het onherbergzame terrein vormt de regio Darién een ‘gat’ in de snelweg. Dat terrein maakt het gebied zo gevaarlijk voor migranten. Zij moeten de Darién Gap meestal te voet en per kano overbruggen. De tocht door het modderige en dichte regenwoud ligt bezaaid met steile hellingen en is geen sinecure voor de migranten, van wie ongeveer twintig procent kinderen zijn. De migranten zijn doorgaans ook niet uitgerust voor een dagenlange tocht door de jungle.

Criminele kartels

Bovendien zijn in Darién veel criminele bendes actief. Colombiaanse kartels organiseren betalende routes naar de Panamese grens en slaan met een waaier aan diensten munt uit de migranten. Migranten die uiteindelijk heelhuids in Panama aankomen, brengen verhalen mee over overvallen, seksueel geweld en moorden. Volgens det IOM vertaalt zich dat voor velen van hen in blijvende trauma’s.