Nafi Thiam dreigt eerste grote toernooi sinds 2013 te missen

Door een achillespeesblessure dreigt tweevoudig olympisch kampioene Nafi Thiam het WK in Boedapest te missen. ‘Het laatste wat we willen, is volgend seizoen in gevaar brengen’, vertelde haar coach Michael Van der Plaetsen aan Le Soir.

Thiam moest vorige maand nog afzeggen voor de Diamond League-meetings in Monaco en Londen omdat ze haar achillespezen wou sparen. Na haar mindere prestaties op de Belgische kampioenschappen afgelopen weekend lijkt ook haar deelname aan het WK in Boedapest in gevaar te komen. Sinds haar debuut op de wereldkampioenschappen van 2013 heeft ze nog nooit een groot toernooi gemist.

‘We zijn twee weken verwijderd van het WK’, vertelde haar coach Michael Van der Plaetsen aan de Waalse krant Le Soir. ‘Op dit moment bereiden we ons voor met de intentie om in de best mogelijke vorm naar het WK te gaan. Er is geen sprake van dat we ons terugtrekken.’

Na het EK in Istanbul in maart – waar ze Europees kampioene werd met een wereldrecord – lastte Thiam een korte rustperiode in. Bij haar terugkeer naar Zuid-Afrika kreeg ze last van haar achillespezen. ‘We zijn voorzichtig. Daarom heeft ze de laatste tijd niet veel geracet. Het laatste wat we willen is volgend seizoen in gevaar brengen’, aldus Van der Plaetsen.

Doel is Parijs

De tweevoudig olympisch kampioene heeft al meermaals aangegeven dat haar doel is om op de Olympische Spelen volgende zomer opnieuw goud te behalen. Haar droom is om de hoogste score neer te zetten. Ze liet ook blijken dat het WK in Boedapest slechts een tussenstop is richting Parijs.

‘Als je overdrijft, kan het erger worden’, zei haar coach. ‘Voor het WK in Boedapest hebben we nog twee of drie intensieve trainingen nodig om te zien hoe de pezen reageren, maar het is niet de ideale voorbereiding.’

Het WK atletiek vindt plaats van zaterdag 19 tot zondag 27 augustus. Het is afwachten of Thiam in Boedapest aan de start zal staan.