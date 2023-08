Oog hebben voor de momenten waarop je je even een zondagskind waant, maakt je niet alleen gelukkiger, maar ook aardiger. — © Trui Chielens

Succes moet je verdienen, aldus het vastgeroeste idee in ons hoofd. Of: als je er niet keihard voor gewerkt hebt, zijn het je talenten die je zo ver gebracht hebben. Dat het ook gewoon een kwestie van geluk kan zijn, dat horen we liever niet.