Reisbureau biedt eerste snurkreizen aan: ‘Dit kan weleens een groot succes worden’

Op reis gaan met een snurkende partner is niet evident. Waar je thuis gescheiden kunt slapen, moet je daarvoor in een hotel al meteen een aparte kamer boeken. Reisorganisatie de Blauwe Vogel biedt sinds vandaag een arrangement voor snurkers aan.

In België bezorgen meer dan 2,5 miljoen Belgen hun partner slapeloze nachten door hun snurkprobleem. Dat kan flink wegen op een relatie. Je kunt je partner vragen om op de zij te gaan liggen of oordopjes dragen, maar dat werkt niet altijd. De beste oplossing volgens professor Russell Foster aan de Britse Oxford-universiteit: apart slapen. Steeds meer Vlaamse koppels brengen de nacht in aparte bedden of kamers door, maar wat doe je op vakantie? Moet je dan twee hotelkamers boeken

Viersterrengesnurk in Dubai

De Truiense Trudo Carlier van reisorganisatie de Blauwe Vogel heeft de oplossing bedacht. ‘Steeds meer koppels vroegen naar gescheiden slaapruimten, omwille van een snurkprobleem van een van beide partners. Daarom bedacht ik een arrangement voor snurkers. Ze boeken twee kamers, die kunnen worden afgescheiden door een geluidwerende deur. Overdag kan je die deuren openschuiven en ’s avonds trek je ze weer dicht. Op 19 maart organiseren we een eerste snurkreis naar Dubai en Abu Dhabi, waarbij we verblijven in het viersterrenhotel Hyatt Place Dubai Jumeirah.’

Wanneer je als particulier zou boeken, zou je voor beide kamers de volle pot moeten betalen. ‘Via ons betaal je slechts een toeslag van 300 euro, boven op de prijs van 1.200 euro’, zegt Carlier. ‘Die korting heeft te maken met de periode en met het feit dat we veel kamers in die hotels afnemen. We zijn benieuwd wat het gaat geven, maar mijn buikgevoel zegt dat dit wel eens op een groot succes kan uitdraaien. Want bij mijn weten is er voorlopig geen enkele reisorganisatie die dit aanbiedt.’