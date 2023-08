Zuid-Afrika wint verrassend van Italië en plaatst zich voor de achtste finales op WK voetbal

Zuid-Afrika is de tegenstander van Nederland in de achtste finales. — © afp

De Italiaanse vrouwen hadden genoeg met gelijkspel om door te mogen naar de achtste finales, Zuid-Afrika kon alleen doorgaan bij winst. Maar de Zuid-Afrikaanse vrouwen hadden tot nog toe geen match op het WK kunnen winnen.

Het was dus geen verrassing toen Italië vroeg op voorsprong kwam. In de tiende minuut kregen de Italianen een penalty, die Arianna Caruso zonder problemen binnentrapte. De gelijkmaker viel in de 32ste minuut, na een ongelukkige owngoal van Benedetta Orsi. Orsi speelde de bal terug naar doelvrouw Francesca Durante, die de bal in het doel zag verdwijnen.

Zuid-Afrika kwam vervolgens op voorsprong in de 67ste minuut. Een slimme assist van sterspeelster Thembi Kgatlana vond Hildag Magaia achter de verdedigingslinie. Magaia trapte in de linkerhoek binnen. Lang duurde de vreugde niet, want amper zeven minuten later volgde de Italiaanse gelijkmaker. Opnieuw was het Caruso die de bal in doel werkte na een hoekschop.

Met elf minuten blessuretijd op de klok was de enige opdracht voor Italië om het gelijkspel te behouden. In de hectische slotfase bleven de Zuid-Afrikanen erin geloven. Hun vechtlust werd in de 92ste minuut beloond: na een assist van Magaia kon Kgatlana scoren om haar thuisland niet alleen de eerste WK-overwinning te bezorgen, maar meteen een ticket voor de achtste finales.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

‘Ze vochten als krijgers’, vertelde een emotionele coach Desiree Ellis aan Reuters. Ellis stond in 1993 aan de wieg van het Zuid-Afrikaanse vrouwenteam. ‘Ze hebben gevochten als de heldinnen waarvan we weten dat ze dat zijn. Ze hebben gevochten om historisch herinnerd te worden, niet alleen door onze eerste overwinning te behalen, maar ook door naar de achtste finales te gaan.’

Uitblinker Kgatlana

De uitblinker bij Zuid-Afrika was de 27-jarige Thembi Kgatlana. ‘Het is een emotioneel moment’, vertelde ze na de wedstrijd. ‘Ik heb gekozen voor dit team. De laatste drie weken heb ik drie familieleden verloren. Ik had naar huis kunnen gaan, maar ik koos ervoor om bij mijn meisjes te blijven. Dat is hoeveel het betekent voor mij. We hadden niets te verliezen, en nu hebben we geschiedenis geschreven.’

Thembi Kgatlana is de sterkhouder van de Zuid-Afrikaanse ploeg. — © reuters

In de nacht van zaterdag op zondag speelt de Banyana Banyana tegen Nederland. De Oranje Leeuwinnen speelden vorig jaar een oefenwedstrijd tegen Zuid-Afrika, die ze wonnen met 5-1. Het enige doelpunt van Zuid-Afrika kwam van, jawel, Kgatlana.