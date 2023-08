Elke sigaret krijgt antirookwaarschuwing in Canada

Voortaan staat in Canada op elke afzonderlijke sigaret een gezondheidswaarschuwing. — © afp

‘Vergif in elk trekje’ en ‘sigaretten veroorzaken kanker’, het zijn maar enkele van de waarschuwingen die vanaf nu op elke sigaret en kleine sigaar zullen staan in Canada. Het gaat om een wereldprimeur.

De waarschuwingen zullen te zien zijn aan de onderkant van elke sigaret, ter hoogte van de filter. ‘Ze zullen praktisch onvermijdelijk zijn en een treffende herinnering vormen aan de gevolgen van roken voor de gezondheid’, verklaarde Carolyn Bennett, toenmalig minister van Geestelijke Gezondheid en Verslaving, toen de regelgeving eind mei werd aangekondigd. De nieuwe regels zijn vanaf vandaag officieel van kracht, maar fabrikanten krijgen nog wel een aantal maanden de tijd om hun verpakkingen aan te passen.

Het doel van de maatregel is om de tabaksconsumptie te verminderen, die volgens de autoriteiten zowat 48.000 doden per jaar veroorzaakt. De Canadese regering zegt te hebben gemerkt dat sommige jongeren, die bijzonder vatbaar zijn voor tabaksverslaving, beginnen met roken nadat ze een enkele sigaret hebben gekregen in plaats van een pakje met gezondheidswaarschuwingen.

In 2000 was Canada ook al het eerste land dat waarschuwingen met afbeeldingen op pakjes voorschreef, waaronder gruwelijke afbeeldingen van harten en longen, om mensen bewuster te maken van de gezondheidsrisico’s van roken.