Metalfestival Wacken laat geen festivalgangers meer binnen door hevige regenval

De hele site van Wacken Open Air, een groot metalfestival in Duitsland, is veranderd in een grote modderpoel. Festivalgangers die onderweg zijn, worden aangemaand rechtsomkeer te maken en het festival via livestream te volgen.

‘Doe een fris biertje open voor ons en de crew. Laten we heavy metal vieren’, probeert organisator Thomas Jensen te paaien in een videoboodschap naar duizenden metalfans. ‘Als je niet naar Wacken kunt komen, brengen we Wacken naar jou. Er zal zo veel mogelijk worden gestreamd.’

Wacken, het Noord-Duitse stadje dat drie dagen per jaar een van ’s werelds bekendste metalfestivals huisvest, verzuipt. Door de hevige regenval is het onmogelijk om nog festivalgangers toe te laten op ‘de heilige gronden van Wacken’. Op de website valt te lezen dat het helemaal geen zin meer heeft om nog te vertrekken. Wie in de file staat, wordt aangemaand rechtsomkeer te maken. Ook het openbaar vervoer richting het festival is ‘verzadigd’. Over terugbetalingen van tickets belooft de organisatie binnenkort meer informatie.

Het is een beslissing waar de organisatie niet licht over ging, verzekert Jensen. Op dinsdagavond werd al een stop gezet op aankomst per auto, want bestuurders reden zich hopeloos vast. Zelfs een leger aan tractoren moest de duimen leggen.

Wacken Open Air is een van de bekendste metalfestivals ter wereld. De 85.000 toegangstickets raken ieder jaar in een mum van tijd uitverkocht. Op de affiche van deze editie staan onder meer Iron Maiden, Megadeth en Possessed.