Drenkelingen redden, een kasteel met een discobol en opgroeien in een disfunctioneel gezin. De beste fictieboeken van het moment

Weet u even niet meer wat te lezen? Is de stapel romans naast uw bed helemaal verdwenen? Heeft u honger naar nieuwe verhalen of nood aan een gedicht? Hier vindt u tips voor vers leesvoer.

Roman Sandro Veronesi & Edoardo De Angelis Commandant. Een waargebeurd verhaal over moed en mededogen

Commandant vertelt het waargebeurde verhaal van Salvatore Todaro, die in de Tweede Wereldoorlog met zijn onderzeeboot een vijandelijk schip tot zinken bracht, maar – tegen het bevel van zijn oversten in – de opvarenden redde. Omdat de wetten van de zee primeren op de wetten van de oorlog. Sandro Veronesi, die woedend was toen de Italiaanse kustwacht vluchtelingen moedwillig liet verdrinken, toont in dit boek hoe het anders kan, hoe het menselijker moet.

Prometheus, 176 blz.

Roman Ann-Marie MacDonald Fayne

De jonge Charlotte Bell woont met haar vader op Fayne, een verlaten kasteel ergens tussen Engeland en Schotland. Waarom houdt hij zijn hyperintelligente dochter thuis? Hoe zijn haar moeder en haar broer overleden? In een victoriaanse setting toont Ann-Marie MacDonnald allesbehalve victoriaanse toestanden – er is zelfs een discobol in het kasteel – en tilt zo het verhaal op tot een feministische vertelling zonder pamflettair te worden.

Nijgh & Van Ditmar, 768 blz.

Roman Beryl Bainbridge Een rustig leven

Het zijn de late jaren 40 in een Engels kuststadje. De terughoudende Alan groeit op in een huis met ouders die niet meer met elkaar praten en een zus die volledig losgeslagen is. Ze zoeken elk op hun eigen wijze een weg in het leven. Als broer en zus elkaar 25 jaar later opnieuw ontmoeten, is hun kijk op hun jeugd volledig verschillend. Een rustig leven is een pijnlijk grappig portret van een gezin dat vierkant draait.

Oevers, 216 blz.

roman Claire Baglin Werken voor de kost

De prille twintiger Claire Baglin puurde uit een vakantiebaantje bij een fastfoodketen een debuutroman van hoog literair niveau, die moeiteloos onderdak vond bij de prestigieuze Franse uitgeverij Minuit. Het is een origineel verslag aan de hand van een reeks momentopnamen, geschreven in de eerste persoon. Het boek gist van ingehouden verontwaardiging.

Pluim, 160 blz.

roman Ana Iris Simón Feria

De Spaanse Ana Iris Simón schreef met Feria een nostalgische ode aan haar geboortegrond en aan een land dat langzaam verdwijnt. Ze dacht dat alleen haar familie het zou lezen, maar haar boek werd een literair fenomeen. Links én rechts lazen er een politiek pamflet in.

Das Mag, 272 blz.

roman Paolo Cognetti Antonia

Paolo Cognetti, bekend van De acht bergen, wekt op wonderbaarlijke wijze de dichter Antonia Pozzi (1912-1938) tot leven. De Italiaanse Sylvia Plath, zoals ze weleens wordt genoemd, was amper 26 toen ze in 1938 zelfmoord pleegde. Haar poëzie werd pas na haar dood gepubliceerd.

De Bezige Bij, 240 blz.

roman Bert Moerman Shampoo

Bert Moerman schreef een slimme roman met een snuifje Succession. Over een gezin dat er niet in slaagt gelukkig te zijn in zijn gouden kooi.

Ambo/Anthos, 262 blz.

Fictie Ilja Leonard Pfeijffer Alkibiades

Ilja Leonard Pfeijffer schreef een even heerlijk overdadig als noodzakelijk boek over de precaire situatie waarin de democratie in het Athene van de vijfde eeuw voor Christus verkeerde. Een immense historische roman – zijn eerste – met duidelijke parallellen met vandaag.

De Arbeiderspers, 944 blz.

Roman Clarie-Louise Bennett Poel

Wie ooit een gevoelig en dromerig kind was zal het weten hoe de aankomende volwassenheid alles wat grenzeloos en vol verwondering is de grond in stampen. Claire-Louise Bennett, ooit zo’n dromerig kind, kon zich niet neerleggen bij die gang van zaken. Haar debuut Poel is de neerslag van haar jeugd op het platteland, en van haar binnenwereld. Een inventaris van alles wat ze verbazingwekkend en bijzonder vond.

Koppernik, 161 blz.

Poëzie Marwin Vos wilde dood

Rouw, ongelijkheid en klimaat. Het zijn de grote thema’s van deze tijd, en het zijn grote vragen voor poëzie. Marwin Vos gebruikt haar gedichten om tastend onderzoek te doen en maakt haar lezers getuige van het bijbehorende denk­proces. De bundel werd bekroond met De Grote Poëzieprijs.

het balanseer, 112 blz.

