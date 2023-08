Dierenasiel zit overvol: ‘Vooral grote honden raken we niet makkelijk kwijt’

Het was even schrikken voor medewerker Kevin Vankeirsbilck van het dierenasiel in Gent toen hij onlangs aankwam en er aan een boom een hond vastgeknoopt zat. Naast de hond: een zak met voeding en enkele speeltjes.

Het dierenasiel verspreidde de beelden op sociale media. En die werden duizenden keren bekeken. ‘Het is goed dat het iets losmaakt bij mensen’, zegt Vankeirsbilck. ‘Nu is er voor deze hond alvast heel wat interesse. Maar omdat we de procedures moeten volgen, zal Winston – zo werd hij gedoopt – de komende twee weken nog bij ons moeten doorbrengen.’

En hoewel er voor Winston waarschijnlijk een goede afloop volgt, zit het dierenasiel toch met de handen in het haar. ‘Het was al de vijfde hond op tien dagen tijd die gedumpt of achtergelaten werd. We weten nooit expliciet of de honden gedumpt zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een hond gevonden op Gentse feesten. We hebben hem eveneens op sociale media geplaatst, die post is druk bekeken, en toch kwam er geen baasje opdagen. Dan weten we redelijk zeker dat het dier opzettelijk achtergelaten werd. Nog een andere hond die we gevonden hebben, zat alleen op een hondenloopweide. Ook dat dier is daar niet vanzelf gekomen.’

‘Dubbel gestraft’

Het komt erop neer dat het Gentse dierenasiel ondertussen eivol zit. Ook de asielen in Schoten en Wommelgem spreken van een enorme drukte. In de Waalse krant La Dernière Heure vertelt de voorzitter van het dierenasiel SPA in La Louvière dat ze zelfs politieagenten met gevonden dieren de deur moeten wijzen. ‘Het is zo ver gekomen dat een politieagent die een verloren dier wilde binnenbrengen, zelf voorlopig het dier thuis opvangt. Er is geen enkele plek meer in het asiel. Ik heb zelf al drie dieren in huis genomen maar meer zou te veel zijn’, zegt voorzitter Gaëtan Sgualdino.

De gedumpte dieren worden op deze manier ook dubbel gestraft, zegt Vankeirsbilck. ‘Het probleem is dat we van gedumpte of verloren dieren geen achtergrondinformatie hebben. We weten niet of ze goed om kunnen met andere dieren, we weten niet of ze goed zijn met kinderen en we weten niet of ze alleen thuis kunnen zijn. Daardoor gaan we uit van het slechtste scenario en dat beperkt natuurlijk de adoptiekansen van zo’n dier. Dieren die bij ons op een reguliere manier binnenkomen, hebben we een geschiedenis en kunnen zo gemakkelijker geplaatst worden.’ Het dierenasiel van Schoten merkt daarenboven op dat er vooral grote honden zoals staffords en herdershonden binnengebracht worden. ‘Die zijn nog moeilijker te plaatsen, niet iedereen heeft daar de ruimte voor. Die blijven dus lang zitten en houden plekjes bezet voor andere dieren.’