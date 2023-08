Ook Belgen op eerste Franse evacuatievlucht uit Niger

Op de eerste Franse evacuatievlucht uit Niger zaten ook Belgen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna in de nacht op woensdag gezegd. Ook in Rome is een eerste evacuatievlucht geland.

De Franse regering begon dinsdag met de evacuatie van haar landgenoten en van Europeanen die Niger wilden verlaten, een week na de staatsgreep. De vlucht uit hoofdstad Niamey landde rond 1.30 uur op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle. Aan boord van waren 262 passagiers, onder wie twaalf baby’s.

Colonna had eerder aangegeven dat de geëvacueerde passagiers ‘bijna allemaal landgenoten’ waren. Na het landen van het vliegtuig verklaarde ze voor de pers op Charles de Gaulle dat er ook Belgen, Nigerianen, Portugezen, Ethiopiërs en Libanezen op de vlucht zaten.

Ook een tweede Franse evacuatievlucht zou onderweg zijn. In dat toestel zouden naast Fransen ook Belgen zitten, net als Nigerianen, Duitsers, Canadezen, Amerikanen, Oostenrijkers en Indiërs, aldus Colonna. Concrete aantallen zijn niet bekend.

Zowat 1.200 Fransen zijn geregistreerd op de consulaire lijsten in Niger. Zowat 600 van hen hebben volgens de autoriteiten aangegeven te willen terugkeren. België heeft weet van zo’n 110 landgenoten in Niger. Eerder had de FOD Buitenlandse Zaken al laten weten dat Belgische onderdanen en ‘belanghebbenden’ die hebben aangegeven dat ze Niger willen verlaten, met Franse vliegtuigen zouden worden geëvacueerd.

Ook in Rome is woensdagochtend een Italiaanse evacuatievlucht uit Niger geland. Aan boord waren 87 passagiers, maakte de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani bekend. Persbureau Ansa schrijft dat het naast Italianen om 21 Amerikanen, 4 Bulgaren en 2 Oostenrijkers ging.

Anti-Franse gevoelens

Sinds zondag is het rustig in de hoofdstad van Niger. Toch besloot de Franse regering geen risico’s te nemen, gezien de oplopende ­spanningen met de coupplegers. Nadat president Emmanuel ­Macron in de nasleep van de rellen tegen de Franse ambassade had ­laten weten dat Frankrijk direct zal reageren in geval van geweld tegen Franse burgers of belangen, ­beschuldigden de nieuwe militaire machthebbers Frankrijk ervan ­militair te willen interveniëren.

Volgens de correspondent van het Franse weekblad Le Point in ­Niamey is er duidelijk sprake van ‘anti-Franse gevoelens’, die al ­langer gisten. Zo begrijpen veel ­Nigerezen niet hoe het kan dat de jihadisten van Al-Qaeda en Islamitische Staat kunnen blijven ­toeslaan, ondanks de grote aan­wezigheid van 1.500 Franse militairen. Half juli vielen er nog vijf doden in de zuidwestelijke regio Tillabéri, die grenst aan Mali en Burkina Faso, en groeide het aantal vluchtelingen opnieuw aan.