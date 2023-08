Verenigde Staten verliezen hoogste kredietrating bij Fitch

Het is voor het eerst in meer dan tien jaar dat een van de toonaangevende ratingbureaus deze stap zet.

Amerikaans staatspapier heeft bij Fitch nu niet meer de felbegeerde AAA-beoordeling, maar staat te boek als AA+. De verlaging is een gevolg van de politieke strijd over het schuldenplafond in Washington. Na weken onderhandelen bereikten de Democraten van president Joe Biden en de Republikeinen daarover wel weer een akkoord in mei.

Dat heeft de zorgen bij Fitch, dat de VS sinds 1994 een AAA-rating gaf, echter niet weggenomen. ‘De verlaging van de rating van de Verenigde Staten weerspiegelt de verwachte verslechtering van de begroting in de komende drie jaar, een hoge en groeiende overheidsschuld en de uitholling van het bestuur’, stelt de kredietbeoordelaar in een verklaring.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen noemde de ratingverlaging van Fitch in een reactie ‘willekeurig’ en ‘achterhaald’. Ook het Witte Huis reageerde afkeurend op de beslissing. ‘Ze druist in tegen de realiteit om de Verenigde Staten te degraderen op een moment waarop president Biden het sterkste herstel onder ‘s werelds grootste economieën heeft verwezenlijkt’, zei woordvoerster Karine Jean-Pierre in een mededeling.

De laatste keer dat de kredietrating van de VS was verlaagd was in 2011. Toen verlaagde kredietbureau S&P zijn rating naar AA+, eveneens vanwege de onenigheid tussen de Democraten en Republikeinen over het schuldenplafond. S&P heeft de rating van de VS sindsdien niet meer aangepast. Bij Moody’s heeft het land nog wel de AAA-score. Een hoge score kan een land helpen om tegen gunstige rentes geld te lenen.