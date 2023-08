Reacties op aanklacht tegen Trump volgen grotendeels partijlijnen

In de Verenigde Staten wordt in de Democratische en Republikeinse kampen grotendeels zoals verwacht gereageerd op de vervolging van oud-president Donald Trump voor zijn rol bij de pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden en de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Verschillende Republikeinse volksvertegenwoordigers doen de op dinsdag bekendgemaakte aanklacht van de hand als bewijs van een partijdige justitie en als een afleiding voor de problemen van Hunter Biden, zoon van de Democratische president Joe Biden. Die hangt een rechtszaak vanwege belastingontduiking boven het hoofd.

‘Iedereen in Amerika kon zien wat er ging komen: de poging van justitie een afleiding te creëren en de koploper voor de Republikeinse nominatie (voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, red.), president Trump, aan te vallen’, schrijft Kevin McCarthy, de Republikeinse fractieleider van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigen, op X (voorheen bekend als Twitter). ‘Republikeinen zullen de waarheid over Biden Inc. en het partijdige rechtssysteem blijven blootleggen.’

Ron DeSantis, de Republikeinse gouverneur van Florida en net als Trump presidentskandidaat, zegt op X dat de overheid tot ‘wapen’ is gemaakt om politieke tegenstanders te vervolgen. In navolging van Trump omschrijft hij de Amerikaanse hoofdstad als ‘moeras’ en zegt dat het onfair is dat Trump het oordeel van een jury zal moeten ondergaan die de ‘moerasmentaliteit’ weerspiegelt.

Mike Pence, vicepresident onder Trump, haalde naar hem uit in een verklaring. ‘De aanklacht dient als een belangrijke herinnering: iemand die zichzelf boven de grondwet plaatst, mag nooit president van de Verenigde Staten worden.’ Toen Pence het verkiezingsresultaat in 2020 toch ratificeerde, tegen de wil van Trump, haalde hij zich de woede van zijn voormalige baas op de hals.

De Republikeinse presidentskandidaat Asa Hutchinson herhaalt zijn stelling dat Trump ‘moreel verantwoordelijk is voor de aanval op onze democratie. Nu zal ons justitiesysteem bepalen of hij ook strafrechtelijk verantwoordelijk is.’

‘Niemand staat boven de wet, ook niet Donald Trump’, verklaren de Democratische kopstukken Chuck Schumer en Hakeem Jeffries in een gezamenlijke verklaring. ‘Deze aanklacht moet nu verder door het rechtssysteem, zonder politieke of ideologische bemoeienis. We moedigen zowel de aanhangers als de critici van Trump aan om deze zaak vreedzaam voor de rechtbank te laten verlopen.’

Trump grijpt de aanklacht inmiddels aan om fondsen mee te werven onder zijn aanhangers, melden Amerikaanse media. Kort na de bekendmaking klonk het in een e-mail: ‘Ze weten dat ik de enige kandidaat ben die de Deep State kan ontmantelen en een einde kan maken aan hun wurggreep op onze natie. Dus hun enige hoop is om te proberen mij voor de rest van mijn leven naar de GEVANGENIS te sturen.’