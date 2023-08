Donald Trump aangeklaagd wegens pogingen Amerikaanse verkiezingsuitslag 2020 te beïnvloeden

Donald Trump is aangeklaagd voor zijn rol bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw op 6 januari 2021. Dat melden Amerikaanse media dinsdag.

De nieuwste aanklacht komt voort uit een grootschalig onderzoek van speciaal aanklager Jack Smith naar pogingen door Trump om de verkiezingswinst uit 2020 van zijn Democratische rivaal Joe Biden ongedaan te maken. Een federale jury luisterde maandenlang naar tientallen getuigen, onder wie Trumps voormalig advocaat Rudy Giuliani en oud-stafchef Mark Meadows.

Onderzoekers ondervraagden gouverneurs en lokale verkiezingsfunctionarissen in felbevochten staten zoals Arizona, Georgia, Michigan en Wisconsin. Na de stembusslag in november 2020 weigerde Trump de verkiezingsoverwinning van Biden te erkennen. Ook riep hij onder meer zijn aanhangers op om op 6 januari 2021 het Capitool te bestormen, waar de verkiezingsuitslag geratificeerd zou worden. Sindsdien houdt Trump, zonder enig bewijs, vol dat hij zijn herverkiezing door bedrog is misgelopen.

Het is de derde keer in vier maanden tijd dat de Amerikaanse oud-president wordt aangeklaagd door de Amerikaanse justitie. Trump zou vier misdrijven hebben gepleegd, waaronder ‘samenzwering om een officiële procedure te hinderen’. Naast Trump zijn zes medeplichtigen aangeklaagd, die niet bij naam worden genoemd.

Trump, momenteel koploper om opnieuw presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen, ontkent alle aanklachten en noemt de procedures tegen hem pogingen van zijn tegenstanders om hem uit het Witte Huis te houden. Hij moet zich op 3 augustus voor de rechter in Washington verantwoorden voor de beschuldigingen.

Vlak voor het nieuws bekend werd kondigde Trump de aanklacht aan op zijn sociale medium Truth Social. De voormalig president noemt speciaal aanklager Smith in zijn bericht ‘gestoord’ en claimt dat de aanklacht ‘nep’ zou zijn. Smith klaagde Trump eerder al aan voor het meenemen en achterhouden van vertrouwelijke documenten uit het Witte Huis.