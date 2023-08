Minder omzet voor Pfizer

Ondanks een omzetwaarschuwing steeg het aandeel van farmareus Pfizer kort na opening van de Amerikaanse beurs met 1,3 procent. Beleggers konden het waarderen dat het bedrijf kosten wil besparen om zo in te spelen op de lagere vraag naar coronavaccins en -geneesmiddelen. Het wegebben van de pandemie leidde tot een halvering van de Pfizer-omzet in het tweede kwartaal. Voor het hele jaar denkt het bedrijf een miljard dollar minder omzet te zullen boeken. Het aandeel van Pfizer is dit jaar al een derde van zijn waarde verloren, meer dan andere farmabedrijven. De weggevallen pandemie-inkomsten zijn dus in de koers verwerkt. (rmg)