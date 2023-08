‘Neighbours’ maakt comeback in september

Op 28 juli 2022 werd de ‘allerlaatste’ aflevering van de soap Neighbours uitgezonden in Australië. Dat afscheid blijkt niet definitief. Streamingdienst Amazon Freevee besloot alsnog geld te pompen in de soap.

Vanaf 18 september worden er nieuwe afleveringen gelost, met driekwart van de oude cast. Amazon Freevee heeft voorlopig al 400 besteld, goed voor twee jaar kijkplezier.

Of we hier in Vlaanderen de afleveringen te zien zullen krijgen, is nog onduidelijk. VTM heeft nog een contract tot januari 2024, wanneer de achterstand van de oude afleveringen is ingehaald. (tove)