Fel knipperend X-logo van dak hoofdkantoor afgehaald

Het fel knipperende logo van sociaal medium X, voorheen bekend als Twitter, is maandag (lokale tijd) alweer van het dak van het hoofdkantoor in San Francisco gehaald.

‘Vanmorgen hebben bouwinspecteurs waargenomen dat het bouwwerk werd ontmanteld’, laat een woordvoerder van de afdeling Bouwinspectie van de stad per e-mail weten aan persbureau Reuters. ‘De eigenaar van het pand zal boetes krijgen opgelegd voor de ongeoorloofde installatie van de verlichte structuur.’

Zeker 24 buurtbewoners dienden een klacht in bij de gemeente over de X die vrijdag ineens op het dak van het Twitter-hoofdkantoor in het centrum van San Francisco stond. De lichtbak zou overdreven fel zijn en daarbij zo intens geknipperd hebben dat omwonenden dachten dat de hulpdiensten in de straat stonden, of dat het onweerde.

Tijdens het weekend probeerden ambtenaren tot twee keer toe het logo te inspecteren op bouwvoorschriften en -veiligheid, maar hen werd toegang tot het dak geweigerd. Een woordvoerder van X laat aan Reuters weten dat de verwijdering maandag vrijwillig was.

Het verwijderen van het logo van Twitter van de gevel van het hoofdkantoor ging ook al niet soepel: die werkzaamheden moesten vorige week stilgelegd worden omdat er niet voldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen voor de omgeving. Zo was het trottoir bijvoorbeeld niet afgezet. De letters ‘er’ bleven daardoor urenlang op de zijkant van het gebouw zitten, terwijl de rest van de merknaam en het bekende blauwe vogeltje er al afgehaald waren.