Duits metalfestival Wacken zet stop op aankomst festivalgangers per auto vanwege modder

De organisatoren van het metalfestival Wacken Open Air in het noorden van Duitsland hebben dinsdag een volledige reisstop gezet op bezoekers die met de wagen onderweg waren naar het terrein. Door de aanhoudende regen zijn het festivalterrein en de wegen ernaartoe volledig dichtgeslibd met modder. De maatregel zal aanhouden tot het einde van het festival op zaterdag.

In de afgelopen 24 uur zou op het festivalterrein veertig liter neerslag zijn gevallen per vierkante meter. Naar verwachting volgt er nog meer regen en mogelijk een storm.

De organisatie vraagt alle festivalgangers om hun reis naar Wacken te annuleren. Volgens een persmededeling op de website van het festival is het nu de bedoeling om alle voertuigen die al vastzitten in de buurt van het terrein, individueel per tractor naar parkeerplaatsen te slepen.

Dit jaar werden 85.000 bezoekers verwacht op Wacken Open Air. Het Duitse festival is het grootste metalfestival ter wereld. Hoeveel festivalgangers al aanwezig zijn, is niet bekend. Informatie over de tickets, die bijna 300 euro kosten, volgt volgens de organisatoren zo snel mogelijk.

Officieel begint het festival pas woensdag. De meeste mensen komen een dag eerder aan. Op maandag had de organisatie al aan bezoekers gevraagd om hun aankomst uit te stellen vanwege het weer. De headliners zijn deze editie onder meer Iron Maiden en Megadeth.