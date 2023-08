Fors hogere boetes voor brandstichters

Mensen die in Griekenland opzettelijk of door grote nalatigheid natuurbranden veroorzaken, zullen door een wetswijziging strengere straffen riskeren. De straffen zullen worden gelijkgetrokken met de straffen voor dierenmishandeling die twee jaar geleden werden ingevoerd: boetes tot 50.000 euro en een celstraf tot 10 jaar. Dat heeft de Griekse minister van Klimaatcrisis Vassilis Kikilias aangekondigd op de Griekse openbare tv.

In juli vonden er 1.470 branden plaats volgens de Griekse overheid, waarvan er tien zeer groot en moeilijk bedwingbaar waren. Volgens het European Forest Fire Information System is al meer dan 500 vierkante ­kilometer land in vlammen ­opgegaan, meer dan het totaal van vorig jaar.

Veel branden worden ’s zomers veroorzaakt door nalatigheid, zoals het verbranden van huisvuil of het aansteken van een barbecue terwijl er een felle wind staat. De overheid erkent dat het moeilijk is om de brandstichters te betrappen: in juli waren er 21 arrestaties.

Kikilias kondigde ook aan dat er op school en in gemeenten campagnes komen om het bewustzijn over de oorzaken van natuurbranden te vergroten. ‘We hebben ook een ­mentaliteitsverandering ­nodig.’ (bar, belga)