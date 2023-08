Bruno De Wever: ‘N-VA zal coalitie met Vlaams Belang niet overleven’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Wever (1)

‘Als de N-VA een coalitie met Vlaams Belang vormt, zal de partij dat niet overleven. De ideologische spreidstand is te groot voor de brede partij die de N-VA geworden is. Bij de N-VA’ers die zo’n coalitie volstrekt onaanvaardbaar vinden, zitten veel invloedrijke figuren.’ Historicus Bruno De Wever, broer van, ziet het niet goed aflopen voor N-VA als die partij na de volgende verkiezingen een meerderheid vormt met Vlaams Belang.

Wever (2)

‘Ik denk dat hij worstelt met het vooruitzicht van die meerderheid’, zegt De Wever ook in het weekblad Humo. ‘Hij is ook historicus en hij denkt goed na over zijn plaats in de geschiedenisboeken: ‘Zal ík de persoon zijn die dat verbond sluit?’ Hij vindt het nog altijd zijn grote verdienste dat zijn partij het Vlaams Belang jarenlang klein heeft kunnen houden. Zijn tegenstanders geven dat niet graag toe, maar het klopt wel.’

Wever (3)

Over politiek praat de familie niet tijdens reünies, kwestie van ruzies te vermijden, maar Bruno de Wever heeft er geen moeite mee om de verdienste van broer Bart te erkennen. ‘We mogen niet onderschatten welke invloed mijn broer heeft gehad op de politiek van de afgelopen twintig jaar. Vandaag gelooft bijna iedereen dat we in België twee verschillende democratieën hebben – dat is zijn stelling. Bovendien is de N-VA succesvol in het creëren van een Vlaamse identiteit. Het is duidelijk een politieke strategie.’

‘De Volksunie van Hugo Schiltz heeft in de 20ste eeuw enkele staatshervormingen mogelijk gemaakt, maar dat was toch vooral een zweeppartij. De N-VA is de grootste partij van Vlaanderen geworden, en ze heeft een cruciale rol gespeeld in de overheveling van bevoegdheden en dus macht naar Vlaanderen.’

Wever (4)

Bruno De Wever gaat later dit jaar met emeritaat na een carrière als historicus die zich focuste op het Vlaams-nationalisme, waarin hij een publiek intellectueel werd. ‘Laten we er niet flauw over doen: mijn familienaam doet ook veel. Twintig jaar geleden is de populariteit van mijn broer als een raket omhooggeschoten. Ik heb mee kunnen surfen op zijn populariteit. Het is ook een opmerkelijk verhaal: ik ben een bekende onderzoeker van het Vlaams-nationalisme en mijn bloedeigen broer is een van de hoofdrolspelers. Wij zijn elkaars compagnon de route.’

Wever (5)

Ondanks zijn pensioen denkt De Wever nog aan een magnum opus over het verzet. ‘En Bart is in dat verhaal de belangrijkste politicus in de Vlaamse geschiedenis.’