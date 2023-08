Pfizer verlaagt omzetprognose na tegenvallende verkoop covidproducten

Reden voor de scherpe daling is volgens de Amerikaanse farmagigant een daling in de verkoop van coronavaccin Comirnaty en het covid-19-medicijn Paxlovid. De omzet van Comirnaty daalde in het tweede kwartaal met 83 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tot 1,49 miljard dollar, in lijn met de verwachtingen van analisten. De omzet van Paxlovid daalde tot 143 miljoen dollar (-98 procent), veel minder dan de 843 miljoen die de analisten hadden verwacht.

En ook andere topproducten zoals bloedverdunner Eliquis en pneumokokkenvaccin Prevnar deden het minder goed dan verwacht.

Pfizer was tijdens de coronapandemie een van de eerste bedrijven met een vaccin tegen het virus, wat het bedrijf tientallen miljarden dollars opleverde. Nu de pandemie voorbij is, vallen ook de inkomsten terug. De farmagigant stelde zijn omzetverwachtingen voor dit jaar dan ook bij van 71 miljard naar 70 miljard dollar. In 2022 bedroeg de omzet nog ruim 100 miljard dollar.

Het aandeel van Pfizer verloor bijna een derde aan waarde in het afgelopen jaar, veel meer dan zijn rivalen in de sector. Het aandeel verloor voorbeurs ongeveer 1 procent.