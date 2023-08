Voedingsinflatie België is hoger dan in buurlanden

In het tweede kwartaal was de ­inflatie voor levensmiddelen in België hoger dan in de buurlanden. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse ­analyse door het Prijzen­observatorium. Levensmiddelen waren ­tussen begin april en eind juni 14,2 procent duurder dan een jaar geleden. In Duitsland was dat 13,9 procent, in Frankrijk 13,8 procent en in Nederland 12,9 procent.

Het verschil heeft vooral te maken met de prijzen van onbewerkte levensmiddelen, zoals verse groenten, fruit, vlees of vis. ‘Vooral de inflatie van groenten was hoger in België’, stelt het Prijzenobservatorium vast. ‘Die bedroeg in België 21,5 procent in het tweede kwartaal, terwijl het gemiddelde van buurlanden 16,6 procent was.’

Ondanks de aanhoudende ­voedingsinflatie, is de brede inflatie sterk gezakt. Het cijfer is nu teruggekeerd naar het niveau van voor de oorlog in Oekraïne, stelt het Prijzenobservatorium vast. Met 2,6 procent waren de prijsstijgingen vergelijkbaar met die in het tweede kwartaal van 2021. De Belgische inflatie is nu een stuk lager dan die in de buurlanden. Gemeten volgens de Europese definitie was het cijfer voor juli zelfs het laagste van de hele eurozone.

Die verschillen hebben vooral te maken met de energieprijzen. Die zijn in de buurlanden minder sterk gedaald, onder meer doordat er minder variabele contracten worden afgesloten. Ook het feit dat bij ons op stookolie en aardgas minder heffingen en belastingen van toepassing zijn dan in de buurlanden, speelt een rol. De dalingen van de energieprijzen op de groothandelsmarkt wegen daardoor zwaarder door. Bij stijgende prijzen was de inflatie in België hoger dan de buurlanden, nu doet zich het omgekeerde voor.

Het Prijzenobservatorium stelt vast dat de voedingsinflatie aan het vertragen is. In het tweede kwartaal kwam het cijfer uit op 14,2 procent, terwijl het in het eerste kwartaal nog 16,9 procent was. De vertraging heeft te maken met de lagere prijzen van voedingsgrondstoffen op de internationale markten. Ook de inflatie voor indus­triële goederen vertraagde in het tweede kwartaal, door lagere grondstofprijzen en afnemende bevoorradingsproblemen.

De inflatie in de dienstensector bleef wel stijgen tot 6,5 procent. De voornaamste oorzaak zijn de hogere loonkosten als gevolg van de ­automatische loonindexering.