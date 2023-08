Man (77) die overleed in woonzorgcentrum in Beringen stierf natuurlijke dood

Ivo Bervoets, de 77-jarige bewoner van wzc Corsala in Beringen, is op een natuurlijke manier overleden. Dat bevestigt het parket. Omdat er na zijn dood nog drie bewoners ziek werden, werd een onderzoek gestart.

Het Limburgse parket startte vrijdag een onderzoek naar het overlijden van de 77-jarige Ivo Bervoets. Hij stierf die ochtend in woonzorgcentrum Corsala in Beringen. Omdat er diezelfde voormiddag nog drie bewoners ziekteverschijnselen vertoonde, lichtte de campusdirectie politie en parket in.

Het onderzoek heeft nu aangetoond dat er geen sprake is van kwaad opzet. ‘Autopsie en onderzoek naar het overlijden van de rusthuisbewoner heeft uitgewezen dat het om een natuurlijk overlijden gaat. De resultaten van het bijkomend toxicologisch onderzoek bleken geruststellend’, zegt persmagistraat Katrien Truyen van het parket Limburg.

‘Het onderzoek is nog niet afgesloten. Zoals altijd wordt alles grondig onderzocht en nagetrokken. Zo willen we nog klaarheid en duidelijkheid krijgen over de overige drie bewoners die in dezelfde periode onwel werden.’ Die rusthuisbewoners zijn niet meer ziek, ze voelen zich intussen weer goed.

Gemengde gevoelens

De familie van Bervoets reageert met gemengde gevoelens op het nieuws. ‘Langs de ene kant zijn we blij dat er niet meer aan de hand blijkt’, zegt dochter Ilse. ‘Anderzijds blijven we achter met veel vragen. We weten nog altijd niet waaraan papa gestorven is. Hopelijk kunnen we het toxicologisch onderzoek snel inkijken, zodat we daar meer duidelijkheid over krijgen. Het valt ons ook zwaar dat we papa niet meer mochten aanraken na z’n overlijden.’