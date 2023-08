Georgia zoekt euforie in het leven met glimmende synthpop

Georgia Euphoric Domino

Begin 2020 zocht Georgia met haar album Seeking thrills de roes van de rave op, en toen keilde dat kleine rotvirus iedereen van de dansvloer. In weerwil van de titel klinkt haar derde plaat een stuk ingetogener, de euforie hoopt de Londense niet langer in het hedonisme van de club maar in de spotlights van het hier en nu te treffen. In de liefde bijvoorbeeld, zoals ze zingt in de titelsong.

De Britse vond een sparringpartner in de Amerikaanse producer Rostam Batmanglij, en ontdekte in LA een nieuwe versie van zichzelf. Heel scherp worden de contouren van die nieuwe ik niet, maar Rostam houdt Georgia’s sprankelende synthpop wel loepzuiver. ‘Now and then I get lost in dysphoria’, klinkt het in ‘Give it up for love’, dat donkerte countert met milde extase, zoals Madonna dat destijds deed op Ray of light. ‘Mountain song’ lonkt dan weer naar de clevere elektropop van Robyn. Het is die balans tussen glimmende pop en een subtiele indievibe die Georgia zo aantrekkelijk maakt, al verstoort ze dat evenwicht af en toe met een paar lauwe ballads. (tzh)