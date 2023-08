Brian Blade, drummer die een eigen genre uitvond

BRIAN BLADE & THE FELLOWSHIP BAND Kings Highway Stoner Hill Records

Het begint wat spacey, met braaf gitaargetokkel van Kurt Rosenwinkel, maar als ook de rest van de band meedoet, hoor je meteen waarvoor deze groep staat: een unieke combinatie van jazz, gospel, folk en een snuifje rock. Brian Blade, die u op Gent Jazz kon bewonderen aan de zijde van Norah Jones, heeft met zijn Fellowship Band een eigen genre uitgevonden, waarin zijn roots (hij komt uit Louisiana) stevig doorklinken.

Hij is een fantastische drummer (die eerder bij Wayne Shorter en Chick Corea furore maakte) en hij schreef de meeste nummers zelf, maar hij voelt hier nooit de behoefte te soleren. Dat laat hij over aan superman Rosenwinkel (die helaas vaak teruggrijpt naar zijn gitaarsynthesizer), zijn pianist Jon Cowherd en aan zijn twee saxofonisten Melvin Butler en Myron Walden (ook al op Gent Jazz dit jaar, met Somi). Een paar stukken zijn wel erg langdradig (zeker ‘Migration’, meer dan 15 minuten lang). Dan zijn we meer te vinden voor het compacte ‘Look to the hills’: The Fellowship op zijn best. (pdb)