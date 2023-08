Parket dagvaardt 37 op Tomorrowland betrapte dealers

Op Tomorrowland zijn op twee festivalweekends 37 personen betrapt op het dealen van drugs of op oplichting in dat verband. Dat meldt het Antwerpse parket dinsdag. Alle 37 krijgen een rechtstreekse dagvaarding voor een themazitting rond drugs op Tomorrowland, die dit najaar zal worden georganiseerd.

Drie van de dealers werden ook voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De politie vatte voorts 360 festivalgangers met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij moesten net als de dealers het festival definitief verlaten, ze kregen een onmiddellijke minnelijke schikking aangeboden en natuurlijk werden ook de verdovende middelen in beslag genomen. In totaal ging het om maar liefst 86.250 euro aan minnelijke schikkingen.

De politie pakte in totaal 181 mensen op tijdens het festival. Naast drugsfeiten ging het ook om openbare dronkenschap en andere vormen van overlast, en over inklimmers. Zo werden 99 mensen betrapt toen ze zonder ticket het festivalterrein wilden binnendringen. Een van hen was trouwens influencer Acid, die een video over zijn (mislukte) ‘avontuur’ op zijn social media-kanalen postte.

Negenentwintig taxi’s werden bestuurlijk in beslag genomen omdat er klanten werden geronseld buiten de voorziene zones of voor andere inbreuken. De politie nam ook twaalf drones in beslag, omdat het gebruik daarvan op en rond Tomorrowland om veiligheidsredenen verboden is.

Voorts deden 141 festivalgangers een aangifte voor een vorm van diefstal of beschadiging van kostbaarheden.