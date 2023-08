Buitenlandse Zaken heeft weet van 110 Belgen in Niger

Buitenlandse Zaken heeft momenteel weet van zo’n 110 Belgen in Niger. Ons land werd geïnformeerd dat een Franse evacuatiemissie op til is, ook andere Europese onderdanen kunnen mee.

Negentig Belgen hebben zich ingeschreven op het consulaire register van Niger. Bovendien hebben een twintigtal landgenoten hun aanwezigheid in het land gesignaleerd via de webapplicatie ‘Travellers Online’. Dat laat de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken weten. ‘Hun veiligheid is onze prioriteit’, meldt de FOD, die er nog aan toevoegt dat de situatie ter plaatse momenteel relatief kalm is.

Ons land werd inmiddels ook door Frankrijk geïnformeerd dat Parijs bereid is om in het kader van de evacuatiemissie die het voor de eigen inwoners op poten zet, eveneens andere Europese staatsburgers te repatriëren.

Daarnaast verzekert Buitenlandse Zaken dat het contact heeft met ‘de betrokken actoren om de situatie te evalueren’. Er zal in geval van evacuatie van Belgische onderdanen onder meer rekening worden gehouden met drie parameters, namelijk of de betrokken landgenoten Niger al dan niet willen verlaten, de veiligheidssituatie waarin ze zich bevinden en tot slot, voor degenen die willen vertrekken en interesse hebben, de mogelijkheid om zich onder gunstige voorwaarden bij de Franse evacuatieoperatie aan te sluiten.

Vorige week vond in Niger een staatsgreep plaats, waarbij de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum van de macht werd verdreven. Generaal Abdourahamane Tchiani riep zichzelf uit tot de nieuwe sterke man. Sindsdien heerst er onrust in het land.