Brusselse gangster gearresteerd in Mauritanië

De Belgisch-Marokkaanse gangster Ibrahim Akhlal (27) is een maand na zijn ontsnapping uit de gevangenis van Conakry in Guinée opnieuw gearresteerd in de Islamitische Republiek Mauritanië. Dat bevestigt de persdienst van de federale politie.

Akhlal moet in ons jaar al 21 jaar celstraf uitzitten voor vier brutale overvallen. Maar in maart 2020 kon hij ontsnappen uit de gevangenis van Sint-Gillis. Een jaar na zijn ontsnapping nam hij met een tiental andere verdachten deel aan een overval op een waardetransport van goud, zilver en juwelen in Amsterdam. Daarbij verdwenen goudstaven ter waarde van 12 miljoen euro. De overvallers sloegen toe in een Porsche Cayenne.

Na die spectaculaire operatie werd een internationaal arrestatiebevel verspreid. Een jaar lang zonder succes, tot het Fugitive Active Search Team (FAST) erin slaagde om hem te traceren in het Afrikaanse Guinée. Hij werd in Conakry onderweg naar een nachtclub ingerekend en opgesloten. Maar begin juni ontsnapte hij ook uit die gevangenis, aldus Het Laatste Nieuws. Volgens lokale media deed Akhlal alsof hij tandpijn had. Hij werd naar de ziekenboeg gebracht, en verdween spoorloos.

De gangster werd in Mauritanië opnieuw opgepakt. Meer toelichting over de omstandigheden van Akhlal’s arrestatie ontbreekt voorlopig. De federale politie wacht op informatie van het FAST-team.