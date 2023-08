De smeltende permafrost in beeld

Samen met de fotografie-opleidingen van het Kask (Gent), ESA le 75 (Sint-Lambrechts-Woluwe) en LUCA School of Arts (Sint-Lukas Brussel) selecteerde de beeldredactie enkele eindwerken van kersverse Masters. Eindwerken die wij jullie willen tonen, iedere week in juli en augustus, omdat ze iets zeggen over waar jongeren vandaag mee bezig zijn. Vandaag Experimental Garden – A Conversation on Permafrost van KASK-student Rembert De Prez.

Hoe documenteer je iets wat verdwijnt? De afgelopen twee jaar voerde Rembert De Prez een visueel onderzoek rond de dooiende permafrost in het Europees Arctisch gebied, waar hij samenwerkte met klimaatwetenschappers en lokale universiteiten. De permafrost is bodem die, zoals de naam al doet vermoeden, permanent bevroren zou moeten blijven. Zou, want door klimaatverandering ontdooit het. Daarbij komen broeikasgassen vrij, die opgeslagen zaten in de duizenden jaren oude grond. Die versnellen op hun beurt de opwarming van het klimaat, en doen de permafrost nog sneller smelten.

In zijn boek Experimental Garden – A Conversation on Permafrost plaatst De Prez zijn beelden naast fragmenten uit gesprekken die hij had met experts en lokale bevolking. Tekst en beeld lopen asynchroon doorheen het werk en verduidelijken elkaar zelden. Zo benadrukt het werk de onduidelijkheid rond de toekomst van de permafrost, terwijl het de beperkingen van de documentaire aanpak aftast.

© Rembert De Prez

© Rembert De Prez

© Rembert De Prez

© Rembert De Prez

© Rembert De Prez

© Rembert De Prez

© Rembert De Prez

© Rembert De Prez

© Rembert De Prez