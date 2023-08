‘We proberen vrouwen te laten zien dat ideeën à la “Ik moet leven in functie van mijn man en kinderen” ingebakken narratieven zijn.’ — © Fred Debrock

Wie zijn de mensen die het voortouw nemen, die voorgaan in de strijd voor hun buurt, stad of wereld? Deze zomer presenteren we u er elke dag een. Vandaag Fatima Bouchataoui (53), die als islamleerkracht moslims en niet-moslims samenbrengt.